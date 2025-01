È colpa mia: Londra, ecco il trailer del remake britannico, in esclusiva su Prime Video dal 13 febbraio

Dopo il clamoroso successo dei film spagnoli È colpa mia? e È colpa tua?, arriva la versione britannica di questa amatissima saga targata Prime Video. Oggi, Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale e le prime immagini del nuovo Original È colpa mia: Londra.

Il remake sarà ancora basato sul primo libro della trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra).

È colpa mia: Londra arriverà il 13 febbraio 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi. A interpretare i protagonisti saranno due giovani stelle in ascesa: Asha Banks, nota per Come uccidono le brave ragazze, e Matthew Broome, che ha recitato in The Buccaneers. Il cast include anche Eve Maklin, Ray Fearon, Enva Lewis, Jason Flemyng, Kerim Hassan, Sam Buchanan, Amelia Kenworthy e Harry Gilbey. La regia è affidata a Dani Girdwood e Charlotte Fassler.

Tutto quello che sappiamo sul remake

Nel remake, la trama segue Noah, una giovane ragazza che si trasferisce a Londra con la madre Ella, la quale ha sposato William, un uomo ricco. Con loro c'è anche il fratello acquisito Nick. Noah, diciottenne, incontra il classico "bad boy" Nick, con cui nasce un'attrazione travolgente. Durante l'estate, Noah cerca di adattarsi alla sua nuova vita a Londra e di affrontare la complicata relazione con il fratellastro. Il film è prodotto da Ben Pugh ed Erica Steinberg per 42, mentre i produttori esecutivi sono Kari Hatfield per 42 e Alex de la Iglesia, Carolina Bang e Domingo González per Pokeepsie Films.

Per quanto riguarda l'Original spagnolo, È colpa mia?, dopo aver ottenuto un successo senza precedenti a livello globale, è ora disponibile in streaming anche il sequel, È colpa tua?. Il nuovo film è uscito su Prime Video il 27 dicembre e vede il ritorno di Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei rispettivi ruoli di Noah e Nick. Potete leggere la nostra recensione di È colpa tua? qui.