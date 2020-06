Il regista Colin Trevorrow si occuperà del film Atlantis, un thriller che verrà prodotto per Universal Pictures.

Colin Trevorrow sarà il regista del thriller Atlantis, un nuovo progetto che verrà prodotto dal filmmaker, tramite la sua Metronome Film Co. in collaborazione con Universal Pictures.

Il progetto verrà realizzato al termine degli impegni previsti per concludere il lavoro su Jurassic World: Dominion, le cui riprese sono attualmente sospese.

Il progetto ispirato alla misteriosa città di Atlantide si basa su una storia ideata da Colin Trevorrow e Matt Charman (Il ponte delle spie). La sceneggiatura di Atlantis sarà firmata da Dante Harper, già autore di Alien: Covenant e Forever.

La storia sarà ambientata in un continente perduto che si trova nell'Oceano Indiano tra Africa, India e Oceania. Ad Atlantide vive una civiltà multiculturale che ha un'avanzata tecnologia.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2018, ma il team creativo ha avuto bisogno di tempo per occuparsi delle ricerche necessarie a creare il mondo fantastico.