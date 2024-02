Cola Wars: Sony produrrà il film che racconterà lo scontro tra Pepsi e Coca-Cola

Sony produrrà il film Cola Wars in cui si racconterà la "guerra" tra Pepsi e Coca-Cola avvenuta a metà degli anni '80.

Il progetto, acquistato dallo studio con un investimento di 1,5 miliardi di dollari, racconterà il dietro le quinte della lotta tra i due brand che volevano assicurarsi la prima posizione nelle vendite.

I dettagli di uno scontro storico

La sceneggiatura di Cola Wars sarà firmata da Jason Shuman, che ha creato la serie Acapulco e prodotto Winning Time, e Ben Queen, in passato autore di Cars 2 e Cars 3.

I due autori si conoscono da quando hanno sedici anni e hanno frequentato insieme l'USC Film School, pur collaborando per la prima volta alla realizzazione di un film in occasione di questo nuovo progetto.

Sul grande schermo si seguirà il tentativo compiuto da Pepsi di interrompere il dominio della Coca-Cola, seguendo il coinvolgimento di Michael Jackson e il fallimento di New Coke, raccontando la lotta per aumentare le proprie vendite nel settore.