Cobra Kai 4: il punteggio su Rotten Tomatoes premia la nuova stagione della serie

Cobra Kai 4 è appena arrivato su Netflix ed ha già conquistato sia critica che semplici fan, come testimonia il punteggio di debutto della nuova stagione su Rotten Tomatoes.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con le prime stagioni, Cobra Kai è tornato per raccontare come si evolve la storia dei suoi protagonisti. Lo show ha saputo conquistare sia le nuove generazioni, dunque non cresciute con il mito di Karate Kid, sia coloro che non hanno mai dimenticato, tra gli altri, il piccolo Daniel LaRusso ed i preziosi insegnamenti del Maestro Miyagi. Per loro, anzi, è stato ancora più emozionante ritrovare gli storici personaggi della saga cinematografica, divenuti ormai adulti e pronti, chi più e chi meno, a trasmettere la propria passione per il karate ai più giovani.

Ebbene, stando a quanto emerge in queste ore, la stagione 4 di Cobra Kai ha alzato ulteriormente il livello ed ha convinto già tutti quanti. La critica, ad esempio, con le sue recensioni, ha portato la nuova stagione dello show ad essere certificata 100% Fresh su Rotten Tomatoes, con 25 recensioni all'attivo. Dal punto di vista del pubblico, invece, dopo 30 recensioni il punteggio è pari al 97%.

Creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, Cobra Kai si svolge tre decenni dopo la trilogia originale di Karate Kid. La serie è stata presentata in anteprima su YouTube Premium (in precedenza YouTube Red) nel 2018 e la piattaforma ha ospitato le prime due stagioni dello show prima di vendere i diritti a Netflix. La serie è incentrata su Johnny Lawrence, divenuto adulto e tornato nel mondo del karate dopo aver salvato un liceale vittima di bullismo di nome Miguel. Decide quindi di riaprire il dojo Cobra Kai ma, tuttavia, attira anche l'attenzione del suo ex rivale, Daniel LaRusso, che torna allo stesso modo a dedicarsi al karate. Alla fine torna anche John Kreese, il quale mette le mani sul Cobra Kai e prepara il terreno per l'emergere di un terzo dojo, chiamato Eagle Fang. La stagione 4 dà il bentornato anche a Terry Silver di Karate Kid III - la Sfida Finale, aggiungendo quindi un ulteriore cattivo al gruppo. Ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione, la cui produzione è stata portata a termine nelle scorse settimane.