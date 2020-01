Clownery: il trailer del nuovo film di Eros D'Antona

Il primo trailer di Clownery svela già il potenziale inquietante del nuovo film di Eros D'Antona, un horror girato nella terra natale del regista, la sua Puglia, che omaggia il nostro cinema di genere.

Co-produzione ITN Studios (USA) e Funny Dreamers Productions (Italia), Clowenry racconta la storia di Emma che, dopo aver vissuto un terribile trauma il giorno del suo compleanno, ha scelto di non festeggiarlo mai più. Ma quando arriva il suo ventunesimo, la migliore amica infrange il rituale organizzando una festa a sorpresa, inconsapevole di risvegliare orrori, che per anni attendevano nell'oscurità.

Scritto a quattro mani da Eros D'Antona assieme a Carlo De Santis, Clownery trova in Kateryna Korchynska la sua protagonista, con il ruolo di Emma, affiancata da Serena Penelope Palmisano in quello di Allison. A completare il cast, oltre alla partecipazione straordinaria dell'attore/regista Roberto D'Antona, nel ruolo di Bobby, anche Joe Pansa, Ida Perrucci, Pietro Sportelli, Rebecca Apostolescu e la piccola Emily Bevilacqua. A dare vita a Charlie e Buster, i due Clown interpretati da Alex e Mirko D'Antona, vi è un attento lavoro di Alessia Gentile che ha ideato i costumi, realizzati a mano col supporto di Chiara Granieri. La make-up artist è Silvia Rosa. Il regista ci tiene particolarmente a menzionare il lavoro della scenografa Amalia Valsecchi, con la quale ha lavorato a stretto contatto per realizzare i vari piani-sequenza presenti nel film, fra tutti la scena conclusiva, che considerati i limiti di budget, ha richiesto ingegno ed un considerevole lavoro d'artigianato. Le musiche originali sono firmate da Andrea C. Pinna, grande amico del regista con cui collabora sin dal suo primo film, "Insane" (2015).

Il film è stato prodotto anche con il supporto di Comune di Carosino e Biofficina Toscana. In attesa delle prime uscite all'estero, la produzione sta valutando anche una distribuzione italiana, in lingua originale. Al momento è esclusa l'idea di un doppiaggio.