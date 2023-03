Close, il film nominato all'Oscar 2023 arriva stasera su Sky

Close, il film di Lukas Dhont presentato al 75esimo Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2023, arriva stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 e in streaming su NOW.

Per la regia di Lukas Dhont, che firma questa pellicola dopo Girl, premiato con la Caméra d'or come miglior opera prima al 72º Festival di Cannes, il film - distribuito da Lucky Red - vede la partecipazione di Eden Dambrine, Gustav De Waele ed Émilie Dequenne ed è un delicato e toccante racconto di un'amicizia.

Close: una scena tratta dal film

Close è uno dei tre titoli in concorso quest'anno agli Oscar che nel mese di marzo arriveranno in prima tv sui canali Sky Cinema, in attesa della cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards®, che dalle 23.15 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo sarà in diretta su Sky e TV8 e in streaming su NOW.

Léo e Rémi sono due tredicenni che condividono una bellissima amicizia. Tra di loro non hanno alcuna remora nello scambiarsi, anche pubblicamente, dei gesti di affetto, senza preoccuparsi della reazione degli altri. Un giorno, a scuola, una loro compagna chiederà loro se possano essere considerati come una coppia, avendo notato una estrema vicinanza tra i due. Léo terrà a precisare che la loro amicizia è fraterna, e che non può esservi alcun fraintendimento.

Ma, in maniera quasi conseguenziale, lo stesso Léo inizierà ad allontanare Rémi, come se volesse stabilire una precisa distanza che prima non aveva mai delimitato. Rémi si sentirà inevitabilmente ferito, non riuscendo a comprendere l'atteggiamento dell'amico. Qualche tempo dopo, però, un fatto inaspettato e drammatico porterà Léo ad affrontare il peso della scelta che ha compiuto...