Clio Make Up di nuovo mamma: è nata sua figlia Joy: la foto su Instagram

Clio Make Up è diventata mamma per la seconda volta: è nata la sua seconda figlia, che è stata chiamata Joy. La blogger, nota per i suoi tutorial sul trucco, ha informato i follower del lieto evento pubblicando su Instagram la foto che la ritrae abbracciata alla sua secondogenita.

L'influencer Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, ha coronato il suo sogno dando alla luce la sua secondogenita partorita negli Stati Uniti dove vive insieme alla primogenita Grace e al marito, il game designer italiano Claudio Midolo. L'influencer ha pubblicato su Instagram la prima foto che la ritrae abbracciata alla neonata, con le dita a V in segno di vittoria e la scritta: "È nata Joy". Sono moltissimi i like e i messaggi di congratulazioni che possiamo leggere sotto il suo post, tra cui quello della foodblogger Benedetta Rossi: "Tantissimi Auguri da me, Marco e Nuvola".

Leader indiscussa del makeup con i tutorial trucco da lei realizzati, l'influencer prima del parto ha informato i tre milioni di follower che la seguono su Instagram sulle ultime ore della gravidanza. Nelle storie del social ha pubblicato un post con la scritta "si va in ospedale". Poco dopo ha aggiunto un video in cui li informava che mancava poco al parto e subito dopo un video della neonata dove si leggeva "un burrito d'amore". Anche il marito sul suo profilo Instagram ha ringraziato i loro affezionati fan "Benvenuta Joy sei il nostro amore, grazie grazie grazie dal profondo del cuore per essere sempre con noi siamo una grande famiglia!".

Le ultime settimane erano state abbastanza travagliate per Clio Make Up: la situazione che si era creata a New York l'aveva spaventata a tal punto da prendere la decisione di trasferirsi in Virginia. Qui erano nati nuovi problemi legati all'assicurazione sanitaria tanto che l'influencer aveva contattato un'ostetrica a domicilio. Ora Clio ed i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo, la storia si è conclusa nel migliore dei modi e la mamma e la piccola Joy sono in ottima salute.