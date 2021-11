Clementino: vita privata e fidanzate del rapper

Clementino non si è mai sposato anche se, nel corso degli anni, ha avuto diverse fidanzate e storie d'amore con donne famose come Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Nonostante questo il giudice di The Voice Senior è molto riservato quando si tratta della sua vita personale e della sua sfera sentimentale.

All Night Long: Clementino in una scena del film

Proprio per questo motivo il rapper tende a condividere con i suoi followers soltanto gli aspetti della sua vita che sono inerenti alla sua attività artistica. Sappiamo per certo, d'altro canto, che Clementino in passato ha preso parte ad un percorso in comunità a causa di una dipendenza, probabilmente dalla cocaina.

Il cantante è nato in una famiglia in cui la passione per la musica è sempre stata presente: sua sorella è una performer lirica mentre suo fratello è un musicista blues. Il rapper stesso si è cimentato con il pop alla tenera età di 14 anni prima di entrare nel Trema Crew ed in seguito nel TCK Crew.

Zeta: Salvatore Esposito e Clementino in una scena del film

Nel 2016, Clementino è stato paparazzato in compagnia della conduttrice e modella Marianna Vertola, mentre nel 2017 è stato visto con l'avvocatessa Valeria Sammarco. A oggi pare che Clementino sia single. Come specificato in precedenza in passato l'artista ha avuto delle relazioni pubbliche anche con Adriana Pelusi e Maria Rodriguez.