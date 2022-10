Clementine - Libro Uno, il volume ambientato in The Walking Dead, arriva in libreria

Disponibile in libreria, Clementine - libro uno è un'avventura ambientata nel mondo di The Walking Dead scritta e disegnata da Tillie Walden, pluripremiata artista statunitense.

Uscito il 30 settembre Clementine - libro uno è un'avventura ambientata nel mondo di The Walking Dead scritta e disegnata da Tillie Walden, giovane e pluripremiata artista statunitense con al suo attivo già due premi Eisner e vincitrice nel 2021 del premio Boscarato come miglior autrice straniera.

Clementine, una ragazza cresciuta in un mondo sconvolto dall'apocalisse zombie, è in viaggio per lasciarsi alle spalle il suo passato traumatico e cercare di mettere in piedi una nuova vita. Ma quando incontra Amos, un adolescente amish che vaga come lei, la coppia si recherà a Nord, nel Vermont. Lì, in una stazione sciistica abbandonata, i due incontreranno un gruppo di ragazzi che tentano di costruire un nuovo insediamento libero dai non-morti.

E mentre amicizia, rivalità e romanticismo iniziano a sbocciare, il rigido inverno rivelerà presto che la più grande minaccia alla sopravvivenza di tutti potrebbe non essere quella degli zombie. Con Clementine - libro uno, Tillie Walden firma il primo di una serie di tre graphic novel in cui le sfumature dei rapporti tra le persone e i numerosi cambiamenti - in sè stessi e nelle relazioni con gli altri - che crescere porta inevitabilmente con sè, trovano spazio nel mondo di The Walking Dead.