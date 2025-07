Clayface: James Gunn anticipa il film DCU e lo definisce "un horror a tutti gli effetti"

Durante un'intervista a CBS Mornings, James Gunn ha condiviso nuovi dettagli sulla direzione che prenderà il nuovo DC Universe. Secondo il regista, l'obiettivo non è quello di uniformare il tono dei progetti futuri, ma anzi valorizzare le singole visioni artistiche.

Gunn ha citato Clayface come esempio perfetto di questa filosofia: "Anche se appartiene allo stesso universo, sarà un horror vero e proprio. Non vogliamo che ogni film somigli a Superman. Il nostro intento è dare spazio ai registi e agli sceneggiatori affinché esprimano la loro identità creativa. Questo, secondo noi, è il modo migliore per mantenere il pubblico coinvolto".

Clayface: un film horror per il DCU in arrivo nel 2026

Il film dedicato a Clayface, storico antagonista di Batman, sarà scritto da Mike Flanagan (Doctor Sleep, Hill House) e diretto da James Watkins (The Woman in Black, Speak No Evil). La pellicola è attesa nelle sale l'11 settembre 2026 e, secondo quanto anticipato da Gunn, proporrà atmosfere completamente diverse da quanto visto finora nel DCU.

Clayface in un'immagine

Questo approccio rappresenta un cambiamento importante rispetto alle strategie narrative degli anni precedenti, quando i film dell'universo condiviso cercavano un tono coerente. Con Clayface, invece, ci si avvicina a un cinema più libero, quasi antologico, dove ogni personaggio può vivere la propria storia con uno stile unico.

Parlando di Batman, James Gunn ha lasciato intendere che il personaggio tornerà presto, anche se in un altro progetto autonomo. Si tratta del sequel di The Batman di Matt Reeves, previsto per l'**1 ottobre 2027.

Gunn ha rivelato che Reeves ha consegnato la sceneggiatura a giugno, rispettando la tabella di marcia, e che i due sono in costante contatto. "Siamo davvero entusiasti di vedere dove andrà la storia", ha commentato, senza però specificare se ci sarà una connessione diretta con Clayface.

Supergirl anticipa la nuova era DC, in attesa di Clayface

Prima del debutto di Clayface, sarà Supergirl a fare da apripista nel nuovo corso narrativo del DCU. Il film, in arrivo il 26 giugno 2026, vedrà Milly Alcock (già vista in House of the Dragon) nei panni dell'iconica eroina kryptoniana.

Durante un'intervista con IndieWire, l'attrice ha rivelato di non aver ricevuto consigli da altri attori che hanno interpretato il personaggio prima di lei. "Mi hanno detto solo di prepararmi a qualche livido e che avrei portato con orgoglio le cicatrici da battaglia", ha raccontato Alcock.