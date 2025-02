Clayface: il film DC sceneggiato da Mike Flanagan ha trovato il regista

Il tanto atteso film su Clayface della DC sta finalmente prendendo forma. Dopo mesi di speculazioni e voci, è stato scelto il regista che guiderà il progetto, scritto da Mike Flanagan.

Recentemente, si era parlato di James Watkins e Jeff Wadlow come possibili registi del film, ma ora, secondo quanto riportato da Deadline, è stato confermato che Watkins dirigerà il lungometraggio. Con questa scelta, il progetto entra nella fase di casting.

James Gunn e Peter Safran, i co-responsabili della DC, produrranno il film insieme al regista di The Batman, Matt Reeves, e a Lynn Harris. Chantal Nong sarà invece il produttore esecutivo. Non era previsto che Flanagan assumesse la regia, dato il suo impegno in altri progetti, come il nuovo film della Universal basato sull'Esorcista.

Chi è Clayface?

Clayface sarà un horror-thriller con elementi drammatici, e il personaggio non sarà rappresentato come il noto cattivo del mondo di Batman. Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV, videogiochi e altre opere mediatiche.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: James McAvoy durante una scena

James Watkins, regista del film Speak No Evil, remake del successo horror danese di Christian Tafdrup, ha recentemente ottenuto un grande successo con il film, che ha incassato oltre 76 milioni di dollari a livello globale.

Watkins ha anche co-creato la serie McMafia per AMC e ha diretto film come Eden Lake, The Woman in Black e The Take. Tra i suoi crediti televisivi figurano anche The Ipcress File e Black Mirror.