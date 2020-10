Claudio Santamaria: "Ecco come ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie" (video)

Claudio Santamaria ha raccontato la sua proposta di matrimonio alla moglie Francesca Barra ad Ogni Mattina: l'attore è intervenuto durante l'intervista della consorte su TV8 e ha rivelato ad Alessio Viola che ha convinto la moglie a sposarlo citando una strofa di un brano dei Depeche Mode.

Nello spazio Trend Topic di Ogni Mattina su TV8 Alessio Viola ha intervistato la scrittrice Barbara Alberti e la giornalista Francesca Barra: il tema del giorno era Matrimonio Si o Matrimonio no? Durante la chiacchierata ci è stata un'incursione dell'attore Claudio Santamaria, che ha sposato Francesca Barra nel novembre del 2017 negli Stati Uniti. L'attore di Freaks Out del regista di Gabriele Mainetti aveva una cipolla nella mano e rivolto al monitor ha detto: "vedete come mi controlla, mi ha messo a tagliare una cipolla. Questo è il matrimonio".

Francesca Barra ha rivelato che Claudio era contrario al matrimonio: "Lui non voleva sposarsi e io gli ho fatto cambiare idea" ma Santamaria non è d'accordo: "Non mi hai fatto cambiare idea tu, ho cambiato idea sul matrimonio di mia spontanea volontà perché ho sempre detto mi sposerò quando troverò una donna come Francesca Barra".

Alessio Viola poi ha chiesto: "Come è andata la proposta di matrimonio, Claudio?". Ecco la risposta dell'attore: "Per la proposta di matrimonio ho cantato a Francesca una canzone dei Depeche Mode che dice 'Voglio che qualcuno di notte mi abbracci teneramente mentre dormo e anche se queste cose mi fanno star male in questo caso la farò franca" il brano a cui si riferisce Claudio è Somebody pubblicato dal gruppo britannico nel 1984 come terzo e ultimo singolo dell'album Some Great Reward.

Claudio Santamaria è tornato dopo pochi secondi e ha detto: "Posso citare una frase di Ennio Morricone? 'Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata'".