Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, arrestata a Roma per droga

Claudia Rivelli, conosciuta principalmente per alcuni fotoromanzi della Lancio e per essere la sorella di Ornella Muti, è stata arrestata a Roma per detenzione di droga. La settantunenne, secondo quando rivelato da Il Messaggero, è stata trovata in possesso di un litro di gbl, conosciuto anche come droga dello stupro. In aula la donna ha dichiarato: "Le ho ordinate su internet, ci pulisco l'argenteria".

La Polizia aeroportuale di Fiumicino indaga ormai da molti anni su questo tipo di traffico internazionale di droga e una delle spedizioni che stavano tenendo d'occhio era diretta verso la casa dell'artista, a Roma. Le forze dell'ordine hanno atteso la consegna e poi hanno effettuato l'arresto, dopo essersi assicurati che la Rivelli fosse effettivamente in possesso della sostanza illegale.

In aula, l'attrice ha spiegato che quel pacco non conteneva sostanze stupefacenti, ma, più semplicemente, del comune detersivo: "Lo uso per pulire l'argenteria e mio figlio lo usa per lavare la macchina. Infatti questo pacco dovevo spedirlo a lui, che abita a Londra."

"Quelle bottiglie le ha ordinate lui su internet, io non sono capace" ha dichiarato Rivelli al magistrato a proposito del figlio, "Una la dovevo mandare a lui perché gli serviva in Inghilterra, dove è legale, l'altra arrivata a casa era un ordine che aveva fatto partire lui in aggiunta, perché il primo non lo consegnavano. Un flacone, poi, io lo tengo sempre a casa per fare le pulizie insieme alla domestica".