Claudia Giannotti: morta l’attrice e doppiatrice, recitò con Alberto Sordi

Claudia Giannotti storica attrice di cinema e di teatro è morta ieri, domenica 26 luglio 2020, all'età di 83 anni. Era affetta da tempo da una malattia senile che l'aveva costretta al ritiro dalla scene. Aveva recitato al fianco di Marcello Mastroianni ed Alberto Sordi.

L'attrice aveva esordito a soli sei anni con una particina in 1943, diretto da Alessandro Blasetti. Claudia Giannotti si era diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma. Il suo debutto a teatro risale al 1961 con Il giardino dei ciliegi messo in scena dalla compagnia di Andreina Pagnani. Diretta più volte da Luca Ronconi, ha recitato al fianco di Marcello Mastroianni in Pianola meccanica, è stata diretta da Gabriele Lavia nell'Amleto.

Claudia Giannotti è stata anche attrice cinematografica e televisiva, la ricordiamo al fianco di Alberto Sordi in Il Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, diretto da Luciano Salce. Ha recitato in altre numerose pellicole tra cui La cosa buffa, Il Divorzio e Artemisia - Passione estrema.

In televisione la ricordiamo per averla vista in sceneggiati come Un certo Harry Brent, Chi? , Delitto all'isola delle capre. Recentemente e aveva partecipato a La squadra e Il mostro di Firenze di Antonello Grimaldi. Claudia Giannotti è stata anche una grande doppiatrice.

Mercoledì 29 luglio presso la Casa di Riposo Ebraica di Torino si terranno i funerali, Claudia Giannotti sarà seppellita a Campobasso, la città dove è nata il 19 febbraio 1937.