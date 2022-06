Clarissa Selassiè disdice un’intervista all'ultimo minuto, la conduttrice: “Manco Belen!”

Clarissa Selassiè, secondo Giada Di Miceli, ha disdetto l'intervista concordata con la speaker di Radio Radio. La Di Miceli ha riferito che la sorella della vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha fatto saltare il suo intervento all'ultimo minuto perché non le sono state mandate le domande

Stando al racconto di Giada Di Miceli, quelli di Clarissa Selassiè sembrano capricci da Vip da chi Vip, per il momento, ancora non lo è. La conduttrice di Radio Radio aveva invitato la principessa etiope all'interno del suo programma, "Non succederà più", titolo profetico perché, dalle parole della speaker, sembra sicuro che non le succederà di invitare la Selassiè nel suo programma.

L'intervento di Clarissa era programmato per sabato pomeriggio del 28 maggio, ma quando la Selassiè le ha dato buca, Giada Di Miceli ha visto rosso e si è sfogata, e giustificata, con i suoi ascoltatori "Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli, chiarendo alcuni punti. Raramente succede che non si risolva come si deve risolvere. Succede che lei qualche minuto fa ci dice che non ci sarà. Al che chiediamo come mai e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande", ha esordito Giada Di Miceli per spiegare quello che era capitato.

La conduttrice ha assicurato che il suo format non invia mai le domande agli ospiti, prassi, come sappiamo, consolidata in altri tipi di trasmissione e con personaggi di altro spessore. "Io non so cosa dirvi perché le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire gli argomenti che tratteremo, ma credo che le domande manco Belen Rodriguez le chieda", ha precisato la speaker, che poi ha chiosato chiudendo le porte della Radio all'ex gieffina "Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grande in bocca al lupo, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà. Grazie Clarissa".