Claire Foy protagonista dell'horror psicologico Dust

Claire Foy sarà la protagonista di Dust, un horror psicologico che verrà presentato ai possibili finanziatori al Mercato di Cannes.

L'attrice tornerà quindi sul set dopo la fine della serie The Crown in cui ha interpretato la regina Elisabetta II per due stagioni e film come First Man, in cui era la moglie di Neil Armstrong.

Dust è stato scritto da Karrie Crouse che ne sarà inoltre regista insieme a Will Jones, con cui collaborerà nuovamente dopo il cortometraggio Pilgrim Song.

Claire Foy interpreterà una madre che vive in Oklahoma negli anni '30 e deve compiere dei gesti estremi per proteggere la propria famiglia mentre affronta tempeste di sabbia e viene tormentata dal suo passato.

La produzione del film sarà curata da Lucas Joauin di Secret Engine in collaborazione con Alix Madigan di Mad Dog Films.

Claire Foy, nelle prossime settimane, tornerà a teatro a Londra insieme a Matt Smith per alcune rappresentazioni dello spettacolo Lungs che verranno trasmesse in diretta streaming dagli spazi dell'Old Vic.