Claire Foy interpreterà Sheryl Sandberg nella serie Doomsday Machine, sulla storia di Facebook

Claire Foy, dopo il successo di The Crown, sarà protagonista di una nuova serie televisiva intitolata Doomsday Machine.

Il progetto, prodotto da Anonymous Content (Mr. Robot) e wiip (Omicidio a Easttown), la vedrà impegnata nella parte di Sheryl Sandberg.

La sceneggiatura dello show creato da Ayad Akhtar si basa sul libro An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination scritto da Sheera Frenkel e Cecilia Kang, autori anche degli articoli del New York Times usati per la stesura degli script, come dei pezzi firmati da Andrew Marantz per il New Yorker.

Doomsday Machine racconterà i problemi politici e sociali affrontati da Facebook nella sua inarrestabile crescita. Claire Foy avrà il ruolo di Sandberg di cui si racconterà la storia accanto a Mark Zuckerberg. I due hanno delineato la vita di miliardi di persone facendole comunicare e "consumare" informazione.

Le puntate spazieranno dalla disinformazione e dalle elezioni americani del 2016 arrivando alle recenti rivelazioni pubblicate su Wall Street Journal e NYT, svelando i dettagli del programma XCHECK che evitava a persone come Donald Trump e altri vip di evitare le regole in vigore sui social media, o avvicinandosi alle accuse di essere a conoscenza di come l'uso delle proprie piattaforme contribuiscano ad alimentare i rischi per la salute mentale causate dall'uso dei social, fino ad arrivare al tentativo di Zuckerberg di usare News Feed per promuovere delle storie positive su Facebook, delineando inoltre l'opinione pubblica.

Tra le persone coinvolte nel progetto ci sono inoltre Frenkel & Kang, consulenti e produttori accanto a Marantz, autore di Antisocial: Online Extremists, Techno-Utopians, and the Hijacking of the American Conversation".