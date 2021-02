Claire Danes star di The Essex Serpent, la serie prodotta per Apple TV+

L'attrice Claire Danes sostituirà Keira Knightley nel ruolo della protagonista di The Essex Serpent, nuova serie prodotta per Apple TV+.

Claire Danes, dopo la fine di Homeland, tornerà sugli schermi televisivi con The Essex Serpent, una nuova serie prodotta per Apple TV+.

L'attrice sostituirà Keira Knightley che ha abbandonato la serie a ottobre, preferendo non spostarsi per lavoro durante la pandemia, avendo due figli di cui deve occuparsi.

La serie The Essex Serpent, tratta dal libro scritto da Sarah Perry, sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard (Dark River).

Al centro della trama ci sarà Cora (Claire Danes), da poco vedova e finalmente libera da un matrimonio all'insegna degli abusi, che si trasferisce nella piccola cittadina di Aldwinter, in Essex, intrigata da una superstizione locale legata al ritorno nell'area di una creatura chiamata Essex Serpent.

Claire Danes, grazie a Homeland, ha conquistato due Emmy, tre Golden Globe e un SAG Award per la sua interpretazione di Carrie Mathison.