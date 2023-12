Civil War: la Statua della Libertà al centro del poster del nuovo film di Alex Garland

Diffuso in rete il poster di Civil War, nuovo attesissimo film del regista di Ex Machina, Annientamento e MEN.

Grande attesa per Civil War, il nuovo film di Alex Garland, mente creativa dietro a progetti tanto discussi come Ex Machina, Annientamento e MEN. Si sa ancora ben poco del film, ma nel frattempo è stato pubblicato il primo poster che ritrae la Statua della Libertà con dei cecchini appostati.

Civil War dovrebbe raccontare una guerra civile ambientata in America in un futuro non troppo lontano. Garland aveva descritto la sua opera come un'allegoria della situazione drammatica in cui stiamo vivendo.

Nel cast del film troviamo Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs e Jess Matney. Il trailer arriverà la prossima settimana, mentre l'uscita del film è fissata alla primavera del 2024.

Ci sarà un sequel di Annientamento?

Il regista Alex Garland ha confermato che non ha intenzione di girare un sequel di Annientamento, nonostante sia tratto da una trilogia di romanzi scritti da Jeff VanderMeer.

Il filmmaker ha spiegato: "Non ho alcuna obiezione all'idea che un altro regista se ne occupi, ma non sono interessato all'idea di un sequel. Sento che abbiamo girato questo film e sia questo il lungometraggio che volevamo realizzare".