Citofonare Rai2: al via su Rai2 il programma di Simona Ventura e Paola Perego: le novità

Domani 1 ottobre torna Citofonare Rai2, lo show della domenica mattina con Paola Perego e Simona Ventura, in onda su Rai 2. Il programma, arrivato alla sua terza stagione, partirà alle 10:30 e proseguirà con la messa in onda fino alle 13:00. Ecco le novità di quest'anno.

Citofonare Rai2: Ospiti e novità

Per la prima puntata, una vera esplosione di simpatia con Federico Moccia e tutto il cast di Mamma qui comando io, ultimo film del regista. In studio ci saranno Maurizio Mattioli, Corinne Clery, Simone Montedoro, Daniela Virgilio e anche il piccolo Alessio Di Domenicantonio (10 anni).

Altra novità di questa edizione: Gene Gnocchi che sarà una presenza fissa in studio e accompagnerà Paola e Simona per tutta la puntata con simpatiche incursioni attraverso il suo Ufficio Digene.

Antonella Elia insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane, racconterà una bellissima leggenda d'amore e mistero legata alla città di Vieste (Fg) e con questa inedita coppia televisiva non mancheranno momenti imprevedibili.

Torna in studio anche Valeria Graci con una rubrica tutta nuova piena di colpi di scena. Un'altra new entry nel programma sarà l'attore caratterista napoletano Lucio Ciotola pronto a stupire il pubblico con le sue incursioni.

La band Isola delle Rose continuerà ad accompagnare il pubblico di Citofonare Rai2 con la sua musica e sarà proprio la musica la vera protagonista di un nuovo gioco telefonico dal titolo i Rompiscatole.

Come sempre, la puntata si concluderà con Simon And The Stars e il suo oroscopo settimanale.