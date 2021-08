Ciro Di Maio è su OnlyFans: "Mi piace fare la differenza"

Ciro Di Maio, che per anni ha diviso il suo tempo tra conduzione e recitazione, venendo scelto per piccoli ruoli in fiction di successo come Le tre rose di Eva 3, Un Medico In Famiglia 9 e Un posto al sole, prima del suo recente arresto aveva scelto di aprire un proprio profilo su Onlyfans, la piattaforma di intrattenimento sulla quale è possibile postare foto e video senza censure.

Il conduttore televisivo è stato arrestato il 25 agosto per detenzione ai fini di spaccio di un litro di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro. Nel curriculum di Ciro, oltre a Cinema e Tv, c'è anche il teatro: Di Maio, infatti, ha preso parte al cast del musical Grease ed è stato tra i protagonisti di Naked Boys Singing, per la regia di Roberto Croce.

"Non pare essere mai stato particolarmente timido nel mettere in mostra il suo fisico dato che nel 2000 prese parte all'edizione italiana di Naked Boys Singing e il suo ruolo prevedeva che recitasse completamente nudo sul palco del Teatro Colosseo di Roma", recita la presentazione del suo profilo Onlyfans.

"Non aspettatevi pornografia da parte mia ma solo un canale per riuscire ad esprimere una parte di me attraverso contenuti mai (giustamente) sdoganati da altri social network. È che a me piace fare la differenza anche in un contesto", aveva scritto l'attore su Twitter lo scorso febbraio.

La presentazione di Onlyfans di Ciro Di Maio si conclude con le seguenti parole: "In pochi si sarebbero potuti immaginare che un lunedì, all'improvviso, Ciro potesse decidere di augurare buon lunedì ai suoi follower pubblicando sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae seduto sulla tazza con pantaloni e mutande abbassate. E se è pur vero che l'immagine risulta pixellata, è altrettanto vero che lascia ben poco spazio all'immaginazione nel mostrare le grosse doti nascoste del presentatore televisivo".