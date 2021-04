Cinquanta sfumature di grigio: è in uscita il nuovo libro della saga di E.L. James

L'autrice di Cinquanta sfumature di grigio, E.L. James ha annunciato l'uscita di Freed: Fifty Shades Freed as told by Christian: il 1 giugno 2021 arriverà in libreria il terzo capitolo della saga letteraria raccontata attraverso il punto di vista di Grey. Siete pronti a leggere le nuove peripezie di Christian Grey e Anastasia Steele?

La notizia dell'uscita del nuovo libro di E.L. James emozionerà i fan della saga erotica. La scrittrice ha offerto ai suoi fan anche la possibilità di dare un primo sguardo alla copertina del libro disponibile in libreria a partire da giugno 2021. E.L. James ha scritto: "Sono emozionata all'idea di condividere con voi la copertina di Freed: Fifty Shades Freed as told by Christian. Siete invitati al matrimonio del decennio. Ma Christian Grey sarà all'altezza del ruolo? La passione tra lui e Ana è ancora alle stelle ma lo spirito ribelle della ragazza continua a scavare negli anfratti più oscuri del suo carattere. Christian riuscirà a risolvere i problemi della sua infanzia e a superare i suoi tormenti? E sarà in grado di perdonarsi e accettare l'amore incommensurabile di Ana?".

Eric Johnson ha commentato quanto postato da E.L. James e si è mostrato interessato ai risvolti del suo nuovo romanzo. L'attore, d'altronde, ha già dimostrato il suo affetto nei confronti dei libri della scrittrice attraverso la sua biografia su Instagram: "Interpreto cinquanta sfumature di ragazzacci dal 1991". L'uscita di Freed porrà fine alla trilogia incentrata su Cinquanta sfumature di grigio raccontato attraverso il punto di vista di Christian Grey. La trilogia è costituita anche da Grey e Darker, usciti nel 2015 e nel 2017.

Per quanto riguarda E.L. James, come riportato da Cinema Blend, i fan della scrittrice hanno tanto in cui sperare. Al di fuori del franchise di Cinquanta sfumature, infatti, l'autrice ha scritto The Mister, libro opzionato da Universal Pictures. Il pre-order per accaparrarsi le prime copie di Freed: Fifty Shades Freed as told by Christian è già aperto. Si tratterà di uno dei maggiori successi editoriali dell'anno?