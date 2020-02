The Mister: dopo 50 sfumature di grigio arriva nei cinema il nuovo libro di E.L. James

E.L. James, dopo il successo di Cinquanta Sfumature di Grigio, ha scritto il romanzo The Mister e anche la nuova storia sembra destinata ad approdare sul grande schermo proseguendo la collaborazione tra l'autrice e Universal Studios.

The Mister racconta la storia dell'affascinante Maxim Trevelyan che eredita il titolo nobiliare della sua famiglia, un'ingente somma di denaro, le proprietà immobiliari e anche le responsabilità. Il giovane si ritrova alle prese con un ruolo per cui non è preparato e che fatica ad affrontare. La sua più grande sfida è però combattere il desiderio per una donna sorprendente ed enigmatica, Alessia Demachi, che è recentemente arrivata nel Regno Unito e possiede poco più di un pericoloso e problematico passato. La giovane è reticente, meravigliosa e un talento nella musica, risultando un affascinante mistero, e il suo desiderio per lei si trasforma in una passione che non ha mai sperimentato e che non osa nominare. Maxim deve quindi cercare di proteggerla dalla malvagità che la minaccia e tenere al sicuro anche i propri segreti.

Il bestseller scritto da E.L. James è stato pubblicato nel 2019. Universal sembra considerarlo un altro facile successo dopo aver superato quota 1.3 milardi di dollari ottenuti grazie all'adattamento cinematografico di Cinquanta sfumature di grigio, che aveva come protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan.