Cinquanta sfumature di grigio, Jamie Dornan e le critiche negative: "Alcune erano feroci"

Alcuni titoli cinematografici sono, per forza di cose, catalitazzatori di critiche e attenzioni di ogni genere, e la saga di Cinquanta sfumature di grigio ne è un esempio perfetto. Ma come reagiscono le star di questi progetti? Beh, Jamie Dornan, ad esempio, l'ha presa davvero a cuore per un po', per poi imparare ad archiviarle con una risata.

The Fall: l'attore Jamie Dornan interpreta Paul Spector alle prese con gli incubi

Il protagonista delle trasposizioni per il grande schermo degli omonimi romanzi di E.L. James ha infatti rivelato di non aver reagito benissimo, i primi tempi, all'ingente quantità di commenti negativi che il primo film aveva ricevuto.

Anche se non è solito andarseli a cercare, spiega parlando con Variety (via People), quella volta non poté davvero resistere.

"Ho passato un brutto periodo con Cinquanta sfumature di grigio, quando ne lessi un paio particolarmente feroci. Però poi ho iniziato a trovarli divertenti, e un modo per motivarmi ulteriormente".

Una nello specifico, ricorda Dornan, gli sembrò buffa, ma un tantino severa: "Una di queste diceva 'Jamie Dornan ha il carisma di una ciotola di fiocchi d'avena'. Onestamente, a molti piace l'oatmeal, quindi l'ho trovato un pochino ingiusto".

Eppure "Questa cosa però mi è rimasta impressa, e non sono nemmeno del tutto in disaccordo". Beh, se non altro il ragazzo ha dalla sua una buona dose di autoironia ad aiutarlo contro le critiche!

Jamie Dornan è attualmente impegnato a promuovere il suo ultimo progetto, Wild Mountain Thyme, nel quale recita al fianco di Emily Blunt, Jon Hamm e Christopher Walken.