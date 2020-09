CineVillage Talenti 2020: oggi la presentazione del libro di Movieplayer.it

Al CineVillage Talenti 2020, per la rassegna Libri in Movimento, sono in programma tre incontri: oggi tocca alla presentazione di 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi con a Luca Liguori e Antonio Cuomo.

Al CineVillage Talenti 2020 è tempo di libri. Per la rassegna Libri in movimento sono in programma tre incontri molto diversi tra loro.

Oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 19.00 alla Terrazza Talenti ci sarà la presentazione di 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi, di Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi. Un testo indispensabile per gli inguaribili malati di serie TV che dopo il primo volume dedicato a 100 serie che hanno fatto la storia della televisione avevano il bisogno di celebrare altra serialità con 100 nuovi titoli. Se siete dipendenti dalle serie Tv, il libro scritto dalla redazione di Movieplayer.it - a questo link potete acquistare 100 serie TV in pillole - stagione 2 - può aiutarvi a sperimentare la dose di serie tv più adatta alle vostre esigenze. Luca Liguori e Antonio Cuomo dialogano con Davide Della Casa.

Si cambia totalmente argomento per l'incontro di domenica 27 settembre. Templari: a 900 anni dalla loro fondazione, due giornalisti - Gian Piero Ventura Mazzuca e Livio Frittella (RAI GR2) - hanno voluto indagare ancora e intraprendere ricerche autonome, dedicandosi solo ed unicamente a due argomenti. La prima parte racconta le gesta dei Cavalieri Templari dai primi anni del XII secolo sino alla soppressione dei Cavalieri Templari agli inizi del XIV, raccontando storie e luoghi limitati ai territori tra Puglia, Basilicata e Calabria. Una vera guida in cui perdersi piacevolmente, partendo dalla nascita del primo templare all'epoca del Ducato, fino al processo nel Regno di Napoli, avvenuto nella Chiesta di Santa Maria del casale a Brindisi.

Nella seconda parte si affronta ciò che è successo dopo la soppressione dell'Ordine, specialmente nel nostro Paese. Un'indagine, mai effettuata prima, con 15 interviste ai "Gran maestri", ovvero ai vertici di molte organizzazioni che, nel III Millennio, si richiamano, con nomi o comportamenti, alle idee degli antichi Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone.

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Raffaella Salato, sarà presente l'autore Gian Piero Ventura Mazzuca ed anche Alfredo Catalfo delle Edizioni Efesto, che ha pubblicato l'opera. Saranno inoltre presenti, indossando le vere armature e costumi dell'epoca, membri dell'Associazione di Rievocazione Storica (ARS) "Societas Ordo Draconis Sagittarii et Milites Templi".

Il giorno dopo, lunedì 28, la rassegna Libri in movimento chiude con la presentazione di un libro estremamente legato al territorio: Hotel Penicillina, di Anna Ditta, Marco Passaro e Andrea Turchi.

Lungo via Tiburtina, a Roma, a ridosso della borgata di San Basilio, sorge quella che è stata la prima fabbrica a produrre penicillina in Italia, un tempo tra le più grandi in Europa, prima di trasformarsi nell'ultimo rifugio di persone che hanno perso la casa, il lavoro o la famiglia. Una storia singolare ed emblematica che comincia nel 1950 con l'inaugurazione dello stabilimento Leo Penicillina alla presenza dello scopritore dell'antibiotico Fleming; prosegue con il suo sviluppo, che fa diventare la Leo uno dei più importanti poli industriali della zona, con un forte legame con le vicine borgate; continua con l'occupazione della fabbrica negli anni delle prime crisi industriali nel contesto della perduta scommessa della Tiburtina Valley, fino all'abbandono della struttura, che diventa un luogo di ritrovo per disperati, poi sgomberato nel 2018 con drammatiche conseguenze. A parlare sono gli ex lavoratori e dirigenti della fabbrica, le persone che vi hanno vissuto fino allo sgombero, gli attivisti e operatori che hanno fornito loro assistenza, gli abitanti del quartiere che lottano per la bonifica e la riqualificazione della struttura.