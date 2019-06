CineVillage Talenti 2019: presentato il ricco programma!

AGIS Lazio Srl è lieta di annunciare il ricco programma della prima edizione del Cinevillage Talenti, che si svolgerà dal 21 giugno all'8 settembre all'interno dell'omonimo parco recentemente riqualificato, che oggi costituisce il cuore verde del Municipio Roma III.

Realizzata con il contributo di Roma Capitale, della Regione Lazio per la promozione dei Fondi Europei, della Camera di Commercio di Roma e di Lazio Crea, l'iniziativa fa parte dell'Estate Romana 2019 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. Organizzata da Agis Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio, con il patrocinio del Municipio Roma III, del CONI Lazio, del Comitato Regionale Paralimpico Lazio e dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma, con il supporto di Impreme Mezzaroma, BLU&BLU Network, CNB Comunicazione, la manifestazione propone un ampio ventaglio di iniziative culturali, ad affiancare un ricco programma cinematografico, punto cardine dell'evento, insieme a numerose attività sportive, ricreative, di spettacolo e benessere.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in una foto del film

Il CineVillage Talenti nasce proprio dalla volontà di offrire, all'interno di un'area verde, nuove opportunità culturali ai residenti di uno dei municipi della Capitale tra i più vasti e densamente abitati. L'offerta cinematografica sarà affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live, a cura dell' Associazione Rispazio che con i loro workshop sulla Stand-up Comedy animeranno le serate estive dell'arena, così come gli street artist dell'Istituto Sarandì che a partire dal 24 giugno realizzeranno dei murales sui due pannelli appositamente disposti all'interno dell'arena e spazi dedicati alle attività ricreative per bambini e al baby sitting, a cura della Cooperativa Le mille e una notte oltre a incontri culturali a tutto tondo con scrittori, autori cinematografici e personalità del mondo dello spettacolo e della scienza.

Cardine della proposta culturale sarà il cinema, con una sala da circa 1.000 posti attrezzata con maxischermo e impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia (Proiettore Digitali 2K e sistema audio Dolby Digital Surround 7.1) per consentire una visione e un ascolto privilegiati. Attraverso un ricco e diversificato programma che coniuga i blockbuster a titoli più autoriali, l'arena offrirà una vetrina di oltre 50 film selezionati tra quelli di maggior successo della passata stagione, rassegne sul cinema italiano e alcune anteprime dei titoli più attesi che saranno in sala in autunno.

Ecco il programma fino al 7 luglio: