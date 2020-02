Cineteca di Milano: catalogo di film in streaming gratis "contro" il Coronavirus

La Cineteca di Milano fa un regalo ai cinefili in isolamento per il Coronavirus e mette in streaming gratuito il catalogo dei suoi film.

La Cineteca di Milano mette il suo catalogo film in streaming gratuito per l'emergenza Coronavirus. La storica istituzione lombarda ha deciso di fronteggiare la chiusura forzata di numerose sale rendendo gratuito l'accesso ad oltre cinquecento titoli.

Mentre Milano è in piena emergenza da Coronavirus e gli esercenti cinematografici chiedono lo stato di crisi, la storica Cineteca di Milano mette in streaming gratuito il suo catalogo. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook dell'Istituzione chiusa in seguito all'ordinanza Coronavirus. "Per accedere a questo tesoro di inestimabile valore, in questi giorni che moltissimi milanesi sono costretti a casa - basta registrarsi gratuitamente - recita il comunicato - Un'opportunità esclusiva per esplorare il cinema del passato, scoprire tesori sconosciuti e rivivere grandi capolavori della storia della settima arte".

La Cineteca di Milano fa quindi un regalo a tutti i cinefili costretti a rimanere a casa, potete registrarvi a questo link per usufruire dei titoli in Dvd e Blu-ray, alcuni dei quali sono delle vere rarità risalenti all'era del muto.