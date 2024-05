CinemAmbiente 2024 a Torino dal 4 al 9 giugno, svelato il programma

Presentato il programma del Festival CinemAmbiente 2024, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxhi, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2024 a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile in replica, tramite il sito www.festivalcinemambiente.it, fino al 18 giugno. Il Festival è quest'anno dedicato alla memoria di Gaetano Capizzi, suo fondatore e storico direttore, scomparso prematuramente lo scorso anno.

I FILM E LE SEZIONI

L'edizione 2024 presenta 76 film in arrivo da 27 Paesi in rappresentanza di 4 continenti. Proposti nelle suddivisioni ormai tradizionali ‒ il Concorso documentari, Concorso cortometraggi e le due sezioni non competitive Made in Italy e Panorama, cui si aggiungono alcune proiezioni speciali - i film proposti rispecchiano le tante sfaccettature oggi assunte dalla crisi ambientale, in cui il confine tra globale e locale si assottiglia sempre più, facendo emergere problemi irrisolti e sempre più pressanti. Oltre agli eventi meteo estremi, ormai ripresi in diretta in tutto il mondo con i cellulari - e così riproposti anche sul grande schermo - il nuovo cinema green approfondisce quindi una pluralità di temi e fenomeni. Tra questi, il conservazionismo, la tutela delle specie che stiamo per perdere definitivamente, l'inquinamento palese dei poli industriali e quello occulto dei fondali oceanici, gli allevamenti intensivi sulla terra e quelli nel mare, la ricerca di nuovi alleati nella battaglia contro l'emergenza ambientale - dal carbonio blu, alla carbon tax, ai funghi in grado di mangiare la plastica, all'agricoltura rigenerativa -, la crescita del movimentismo di base e dei gruppi spontanei, sempre più numerosi, di "protettori della Terra".

L'APERTURA E LA CHIUSURA

Il Festival si aprirà con Amazonas, maior rio do mundo (1918), capolavoro del muto perduto e ritrovato, diretto dal pioniere del cinema brasiliano Silvino Santos e primo lungometraggio girato in Amazzonia, che sarà musicato dal vivo dal pianista e compositore Alberto Tafuri. La chiusura sarà affidata al nuovo film di Luc Jacquet, Voyage au Pôle Sud, con cui trent'anni e più dopo la sua prima spedizione in Antartide, il regista Premio Oscar torna ancora una volta in quella regione spettacolare e magnetica che non ha mai smesso di richiamarlo a sé.

I PREMI

foto di Bruno Bozzetto

Il Premio Stella della Mole green per l'edizione 2024 è attribuito a Bruno Bozzetto, a cui il Festival renderà omaggio con la proiezione di una selezione di cortometraggi realizzati dal regista dal 1967 a oggi, tra cui il recente Sapiens?. Il Premio letterario Le Ghiande è attribuito quest'anno alla saggista e divulgatrice scientifica, autrice e conduttrice televisiva Alessandra Viola.

IL FESTIVAL FUORI DALLE SALE

Anche quest'anno, il Festival si allargherà al di fuori delle sale negli spazi aperti cittadini con diverse iniziative, tra cui la mostra fotografica "Drowning World" dell'artista sudafricano Gideon Mendel, allestita con l'Università degli Studi di Torino nel Cortile del Rettorato, una notte-evento ai Murazzi del Po, un cooking show ecogastronomico con quattro rinomati chef piemontesi nelle adiacenze del Cinema Massimo.

I TEMI DEI PANEL E DEGLI INCONTRI

Molti, come sempre, i panel e gli incontri, spesso organizzati dal Festival in collaborazione con i numerosi partner, che affrontano temi di attualità. Tra questi, il tradizionale appuntamento con Il Punto di Luca Mercalli e con l'annuale report del meteorologo sullo stato di salute del Pianeta, l'ecotalk dedicato alla biodiversità e conservazione del wildlife (con il Global Conservation Corps e Nzatu Food Group), il dibattito generale sulle auspicate città dove vivere meglio e quello più specifico che si interroga su Torino città degli alberi? (con Casacomune), la presentazione dell'innovativo progetto EmCoin (dell'Associazione Resconda e del Politecnico di Torino) e la tavola rotonda dedicata ai nuovi percorsi di divulgazione scientifica nell'epoca della multimedialità (con il Premio Fasolo). La sede principale delle proiezioni è il Cinema Massimo - Museo Nazionale del Cinema di Torino. L'ingresso e l'accesso a tutti gli eventi del Festival sono gratuiti.

Programma e informazioni su www.cinemambiente.it.