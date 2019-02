CinemaDays 2019 ad Aprile: i biglietti a 3 euro!

Dal 1 al 4 Aprile in tutti i cinema d'Italia aderenti all'iniziativa Cinema Days, il biglietto d'ingresso costa solo 3 euro!

Organizzati da ANEC, ANEM, ANICA e il supporto del Ministero Beni e Attività Culturali, i Cinema Days 2019 si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 aprile, con il prezzo del biglietto a 3 euro in tutti i cinema aderenti. L'amatissima iniziativa farà in modo di avvicinare gli spettatori alle sale cinematografiche nel periodo che introduce la Grande Estate di Cinema 2019. Nel resto del mondo, i mesi più caldi sono quelli in cui arrivano tantissime uscite di rilievo, e il mercato cinematografico italiano vuole fare qualche passo verso questa impostazione più international.

Dopo la comunicazione delle nomination ai David di Donatello 2019, gli organizzatori hanno svelato che sarà proprio la cerimonia nostrana a presentare al grande pubblico il ritorno dei Cinema Days. Il 4 aprile debutteranno nelle nostre sale , tra gli altri, Book Club - Tutto può succedere, Unfriended: Dark Web, Bene ma non benissimo e Shazam!, mentre saranno già disponibili da marzo l'atteso Dumbo, Noi, Peppermint, Captain Marvel, Boy erased, The Prodigy e Il professore e il pazzo.

