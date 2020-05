Cinema, la riapertura in Italia è ufficiale: il 15 giugno insieme ai teatri

Per i cinema italiani la riapertura è il 15 giugno, lo ha comunicato poco fa il premier Giuseppe Conte durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione attuale legata alla crisi sanitaria. Lo stesso giorno riapriranno anche i teatri.

La situazione più o meno in linea con altri paesi dove l'allentamento delle misure restrittive procede a un ritmo simile (in Finlandia e Svizzera, per esempio, la riapertura dei cinema è prevista per l'8 giugno, una settimana prima dell'Italia). Non è ancora noto quale sarà la programmazione, dato lo slittamento delle varie date d'uscita, ma sui social si ipotizza che possano trovare spazio quei film che, negli ultimi mesi, hanno scelto di uscire direttamente on demand, oppure quelli già usciti nel paese d'origine ma ancora inediti da noi, anche sulle piattaforme.

Gremlins, una scena del film

Pochi giorni fa, sulla pagina ufficiale di Movieplayer.it su Facebook, abbiamo lanciato un sondaggio per capire se i nostri lettori si sentono pronti a tornare a vedere i film in sala. Secondo i risultati, quelli che sarebbero disposti a tornare lo farebbero in presenza di regolamentazioni in grado di minimizzare il rischio, ma qualcuno è preoccupato di come applicarle e farle rispettare. Tra i positivi c'è chi dice che in sala ci si trovi spesso in poche persone... e anche questo è purtroppo un dato indicativo e triste della condizione del nostro cinema.

Con questa decisione ha fine la chiusura dei cinema in Italia, che sarà durata poco più di tre mesi. Questo mentre altre realtà legate all'audiovisivo nel nostro paese stanno ancora decidendo cosa fare: la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia annuncerà entro fine mese se e come si svolgerà l'edizione 2020, prevista dal 2 al 12 settembre (si è parlato della possibilità di limitare la presenza fisica degli accreditati, ricorrendo all'uso di internet per la stampa straniera), e lo stesso vale per le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, che dovrebbero svolgersi a inizio ottobre. Il Cinema Ritrovato di Bologna ha annunciato che l'edizione di quest'anno non avrà luogo a fine giugno, come inizialmente previsto, ma in un secondo momento che sarà annunciato più tardi. Il Biografilm, altra manifestazione importante della città emiliana, andrà invece online, così come il Far East Film Festival di Udine, che era già stato rimandato ai mesi estivi dopo l'impossibilità di poterlo organizzare nel consueto periodo di metà/fine aprile. Ancora incerto il destino del Bergamo Film Meeting, spostato prima da marzo a maggio e successivamente rinviato senza una data precisa.