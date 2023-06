Cinema Revolution, l'estate al cinema costa meno: i dettagli dell'iniziativa

Si avvicina il momento tanto atteso per il lancio di Cinema Revolution, l'iniziativa del Ministero della Cultura per un'estate all'insegna del cinema. A partire dall'11 giugno fino all'11 settembre 2023, su oltre 3.000 schermi aderenti sparsi per tutta Italia, gli spettatori avranno l'opportunità di godersi in sala le nuove uscite cinematografiche italiane, europee e internazionali. Un'occasione imperdibile per vivere l'emozione del grande schermo a un prezzo speciale di soli 3,50 euro per i film italiani ed europei.

Cinema Revolution è stato presentato da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura con delega al Cinema. "Un messaggio forte, sostenuto da un grande investimento. Le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che vede il Governo e l'intero sistema cinematografico italiano scendere in campo per la loro ripartenza", ha affermato la sottosegretaria aggiungendo: "Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del progetto ed invito il pubblico a vivere un'estate magica all'insegna di Cinema Revolution che, ne sono certa, sarà un successo".

Come già noto, l'11 giugno, domenica, si terrà l'atteso ritorno dei Cinema Days, un'occasione per gli appassionati del cinema di godere di un'offerta speciale. Per un periodo di cinque giorni, sarà possibile vedere qualsiasi film in programmazione, indipendentemente dalla nazionalità, al prezzo agevolato di 3 euro e 50 centesimi. Questa iniziativa si ripeterà anche dal 17 settembre alla domenica successiva, il 21 settembre.

Ma non è tutto: per promuovere ulteriormente le produzioni italiane ed europee di qualità, dal 16 giugno al 21 settembre, i film appartenenti a queste nazionalità, escludendo quelli provenienti dagli Stati Uniti e da paesi extraeuropei, saranno disponibili al pubblico al costo di 3 euro e 50 centesimi, anche nel caso di prime visioni. Questa opportunità speciale permetterà agli spettatori di apprezzare ancora di più il talento e la diversità cinematografica dell'Italia e dell'Europa.

Per restare aggiornati sull'elenco dei film e le sale che li proietteranno nella vostra città, potete visitare il sito www.cinemarevolution.it. Lì troverete informazioni dettagliate sugli spettacoli disponibili e l'elenco dei cinema partecipanti. Questo sito verrà costantemente aggiornato con nuove informazioni.

Per quanto riguarda i 10 giorni di riduzione dei prezzi tra giugno e settembre, potete consultare il sito www.cinemafesta.it. Questo sito fornirà tutti i dettagli sulle date, i prezzi ridotti e gli eventi speciali legati a questa promozione.