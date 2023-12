Al Cinema Quattro Fontane di Roma, Capodanno con le anteprime dei film di Myazaki, Song, Wenders e Haynes

LuckyRed e Circuito Cinema invitano il pubblico al Cinema Quattro Fontane di Roma, il 31 dicembre, per una serata di anteprime esclusive e per festeggiare l'inizio del nuovo anno insieme.

Lucky Red e Circuito Cinema uniscono le forze per celebrare un Capodanno diverso al Cinema Quattro Fontane di Roma. Un evento straordinario che porterà il pubblico a vivere una serata senza precedenti per salutare insieme il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo.

Il 31 dicembre, a partire dalle 21:30, gli spettatori avranno la possibilità di vedere in anteprima esclusiva quattro film protagonisti dei Golden Globes, con 11 nomination totali: Il ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki, Past Lives di Celine Song, Perfect Days di Wim Wenders, premiato al Festival di Cannes per il migliore attore, May December di Todd Haynes.

Perfect Days: una foto del film

Il biglietto per questa serata speciale avrà il costo di 15 euro e includerà anche una consumazione. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, ogni spettatore potrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno con spumante, panettone e i tradizionali 12 chicchi d'uva, in un'atmosfera festosa e conviviale.

Un'opportunità da non perdere per vivere un Capodanno unico, tra le luci del cinema e la magia delle nuove storie che inizieranno a svelarsi sul grande schermo. Link prevendite: www.circuitocinema.com/capodanno-al-4-fontane.