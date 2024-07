Il Cinema in Piazza si chiude con un bilancio più che positivo: 120.000 spettatori totali

Ospiti prestigiosi e un fiume di spettatori per le 85 proiezioni, i 22 incontri e le 12 retrospettive della manifestazione romana Il Cinema in Piazza.

Si spengono i riflettori su Il Cinema in Piazza, manifestazione giunta alla decima edizione che, dal 1 giugno al 14 luglio, ha illuminato le tre piazze di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia e il Cinema Troisi con oltre 120.00 presenze, registrando il 20% in più del 2023.

Si chiude con un bilancio positivo la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America che ha offerto al pubblico della Capitale 85 proiezioni, 23 incontri con 45 ospiti internazionali e italiani, 12 retrospettive tra cui la collaborazione con la piattaforma conosciuta a livello mondiale Letterboxd.

De Il Cinema in Piazza, giunto a conclusione con l'incontro tra il giornalista Stefano Nazzi e l'attrice Valentina Lodovini in occasione della proiezione di Zodiac di David Fincher rimarranno impresse le parole dei tantissimi ospiti che con entusiasmo hanno incontrato il pubblico, alternandosi tra i palchi delle tre piazze, come Ghali a San Cosimato che, insieme e Fabio e Damiano D'Innocenzo, ha inaugurato questa edizione, seguito dal ricordo commosso dell'ex allenatore Claudio Ranieri a un altro campione come Gigi Riva, omaggiato insieme al regista Riccardo Milani e il suo documentario a lui dedicato. Sempre a San Cosimato, Il Piccolo America si è unito all'urgente appello della regista palestinese Maysaloun Hamoud, in dialogo con l'artista italo-palestinese Laila Al Habash durante la presentazione del film Bar Bahar (Libere, disobbedienti, innamorate): "Sono passati 76 anni e stiamo ancora chiedendo il diritto per tutti i rifugiati di tornare in Palestina". E ancora gli sceneggiatori e i produttori di Boris che hanno annunciato "Vogliamo fare Boris 5, ci stiamo lavorando", insieme al cast che commosso ha ricordato lo scrittore e sceneggiatore Mattia Torre: "Boris non esisterebbe senza di lui"_.



Ospiti eccezionali

A Monte Ciocci, James Franco, tra aneddoti e racconti, ha omaggiato il lavoro del regista Harmony Korine - a cui era dedicata una retrospettiva di questa edizione - ed Emma Seligman che in dialogo con l'attore e attivista Pietro Turano davanti a una platea di giovanissimi ha sottolineato l'importanza di mostrare le contraddizioni umane sullo schermo.

Indimenticabili le parole di Edward Norton a San Cosimato: "Penso che dovrebbe essere più semplice per chi organizza questi eventi. Prada, Gucci, Ferrari, i brand dovrebbero supportare queste manifestazioni che non hanno bisogno di risorse astronomiche e meritano di essere sostenute".

A Cervelletta, il magico dialogo dei due Premi Oscar Paolo Sorrentino e Damien Chazelle ha segnato una rarissima pagina di cinema, tra momenti di grande ironia e riflessioni memorabili davanti a migliaia di persone. E ancora l'emozionante ed esilarante dialogo tra Alessandro Borghi e Luca Marinelli che, uniti come fratelli, abbattono ogni parete entrando in simbiosi con il pubblico fino al ritorno di un amico del Piccolo America come Ari Aster, per un doppio evento a San Cosimato e al Cinema Troisi.