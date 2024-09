Cinema In Festa torna da domenica 15 a giovedì 19 settembre

Dopo i successi estivi, torna Cinema In Festa, l'iniziativa che permette di andare al cinema pagando solo 3,50€. Domenica 15 a giovedì 19 settembre, in tutti i cinema italiani, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film. La quinta edizione della manifestazione lanciata nel 2022, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, prenderà il via domenica 15 Settembre e si concluderà giovedì 19 Settembre con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di "CINEMA REVOLUTION - Che Spettacolo L'Estate", la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l'estate italiana in una stagione straordinaria di film e promozioni.

Cinema Revolution 2024, la rassegna è un successo: superati gli incassi della scorsa estate

A oggi, la manifestazione di Cinema in Festa ha portato nelle sale italiane più di 4,5 milioni di spettatori che hanno usufruito dell'iniziativa speciale che aveva giàa vuto luogo dal 9 al 13 giugno 2024.