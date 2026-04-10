Cinecittà World come Seul: sabato 11 aprile arriva l'Experience K-Pop

Sabato 11 aprile l'energia del K-Pop sbarca a Cinecittà World. Tra attrazioni, aree tematiche, set iconici e spettacoli live, nel Parco divertimenti del cinema e delle serie Tv di Roma debutta in anteprima esclusiva Experience K-Pop, il live show che porta sul palco l'universo del Pop Coreano, dalle Huntrix ai Saja Boys, dai Bts alle Blackpink, reinterpretati in chiave cosplay.
Gli eventi della Experience K-Pop
Il Parco dove il cinema prende vita si trasforma in un grande palcoscenico interattivo fatto dicosplay, coreografie ed effetti speciali spettacolari, per un sabato interamente dedicato al fenomeno che sta spopolando a livello mondiale, tra musica, performance e laboratori di danza.
Gli ospiti saranno protagonisti di un grande show da vivere in prima persona, per un'esperienza totalmente immersiva: si parte con i laboratori di danza per imparare le coreografie più virali,trasformarsi per un giorno negli idol più iconici e ballare i trend del momento che accendono lo spettacolo. Gran finale con i Meet & Greet, tre momenti esclusivi di incontro per scattare foto da Oscar con i propri beniamini.
Experience K-Pop è un evento speciale in programma sabato 11 aprile, si inserisce nel ricco palinsesto di appuntamenti che arricchiscono l'offerta del Parco durante la stagione.