Capodanno a Cinecittà World: gli eventi in programma per festeggiare l'arrivo del 2026

Il parco dei divertimenti del cinema e della tv di Roma ha aperto le prenotazioni per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno tra cene, show e musica dal vivo.

Cinecittà World ha svelato il suo programma per Capodanno, condividendo qualche dettaglio della serata che accompagnerà i visitatori nel 2026. Il 31 dicembre gli ospiti del parco potranno infatti vivere un'esperienza unica prima di ammirare a mezzanotte i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo della capitale.

Le proposte per Capodanno

Il 31 dicembre il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma proporrà una festa spettacolare: dalle 18, fino a notte fonda, si potrà infatti scegliere tra ben 40 attrazioni aperte, 4 diversi cenoni a tema, numerosi show dal vivo, discoteche e DJ set per celebrare la fine dell'anno e l'inizio di un nuovo capitolo fino all'alba.

Nel programma di Capodanno ci sono tanti momenti a tema in linea con i diversi gusti e generi dei visitatori, passando dal latino alla musica techno, senza dimenticare revival e un'atmosfera maggiormente all'insegna della nostalgia.

Tutti gli eventi saranno compresi in un solo biglietto.

Le offerte di Capodanno

Per la prima volta, inoltre, acquistando l'Abbonamento VIP 2026, i visitatori di Cinecittà World potranno accadere gratuitamente anche ai prossimi Capodanni (31.12.25 e 31.12.2026).

Chi vuole potrà acquistare uno dei pacchetti disponibili che comprendono anche la cena o il cenone, con proposte che tengono conto di ogni esigenza, anche dei bambini.

Le proposte attive, e già acquistabili online sul sito ufficiale, sono le seguenti:

Capodanno + Cena Ristorante Roma a 100€ (bambini 65€)

Capodanno + Cenone Ristorante Charleston a 130€ (bambini 80€)

Capodanno + Cenone Sala VIP a 130€ (bambini 80€)

Capodanno + Cena Ristorante Saloon a 110€ (bambini 65€)

Per rimanere aggiornati sul programma si può visitare il sito www.cinecittaworld.it.