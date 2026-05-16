Ciné 2026 si svela a Cannes: anticipazioni, anteprime e i premiati della 15ª edizione a Riccione

Ciné compie quindici anni e sceglie una delle passerelle più prestigiose del mondo per lanciare la volata alla stagione estiva. Al Festival di Cannes sono stati svelati i primi dettagli del fitto calendario di convention che vedrà sfilare sul palco di Riccione i giganti della distribuzione.

Tutti i vincitori dei Premi ANICA 80 e le sorprese al botteghino

Si parte forte il 30 giugno con Disney e Notorious Pictures, per poi entrare nel vivo nei giorni successivi con Warner Bros, 01 Distribution, Medusa, Eagle Pictures e Universal, chiamate a mostrare gli assi nella manica per i listini della prossima stagione. Un appuntamento cruciale per gli esercenti, in un momento in cui il mercato deve capire come intercettare un pubblico sempre più frammentato.

I messaggi istituzionali, a partire da quello della Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, hanno ribadito la centralità della sala come "presidio sociale insostituibile". Ma a fare gola ai cinefili sono soprattutto i titoli delle anteprime annunciate. Spicca I Swear di Kirk Jones (distribuito da Fandango), biopic pluripremiato ai BAFTA sulla sindrome di Tourette nella Gran Bretagna degli anni '80; c'è il ritorno all'action puro di Russell Crowe con il thriller Bear Country - The Get Out (Minerva Pictures); lo scontro generazionale sul Cammino di Santiago firmato Yann Samuell (Officine UBU) e l'atteso Palestina 36 di Annemarie Jacir (Wanted Cinema), che scava nelle origini storiche del conflitto mediorientale.

L'edizione numero 15 sarà anche il terreno di gioco per i riconoscimenti ufficiali dell'associazione. Il Premio ANICA 80, nato per valorizzare le opere prime capaci di unire qualità e riscontro commerciale, ha già i suoi vincitori: Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi e Gioia mia di Margherita Spampinato.

Il vero scossone pop della serata di premiazione del 2 luglio in Piazzale Ceccarini sarà però il Premio Speciale "Opera Prima Campione d'incassi", assegnato senza vincoli di budget o età al debutto più redditizio dell'anno. A portarselo a casa saranno Pio e Amedeo con il loro Oi vita mia. Spazio anche agli adattamenti letterari con il Premio "Dalla pagina al grande schermo", che quest'anno incorona Le assaggiatrici di Silvio Soldini.

Più spazio alle donne e la sfida dei Festival "Sold Out"

Dietro i grandi titoli c'è anche tanta politica industriale. Il 1° luglio verrà presentata la seconda edizione di ANICA Empower Lab, il progetto di mentorship per favorire la crescita delle donne nella distribuzione cinematografica, affiancato dal lancio della quarta edizione di LED (Leader Esercenti Donne) targato ANEC.

Molto interessante anche il panel organizzato da ACEC ("Lezioni di sold out"), che partendo dai dati Afic analizzerà un paradosso tutto contemporaneo: perché i film che fanno registrare il tutto esaurito e code chilometriche ai festival cinematografici faticano poi in modo drammatico a trovare pubblico e spazio nella programmazione ordinaria delle sale di provincia?

Ciné non si chiuderà dentro le porte del Palazzo dei Congressi. Gli eventi per il pubblico partiranno in anticipo, sabato 27 giugno, con l'anteprima del film tv Rai Fiction Giovannino Guareschi - Non muoio neanche se mi ammazzano, diretto da Andrea Porporati, con l'attore Giuseppe Zeno pronto a incontrare la piazza di Riccione.

Per gli amanti delle arti visive, Villa Franceschi ospiterà per tutta l'estate Pianosequenza, la mostra personale del fotografo Adolfo Franzò. Quaranta scatti che cercano di catturare la fluidità del movimento cinematografico attraverso immagini statiche, mettendo in mostra i volti iconici di mostri sacri come Robert De Niro, Massimo Troisi, Nicole Kidman, Susan Sarandon e Paola Cortellesi.

I ragazzi avranno invece il loro spazio protetto con il Ciné Camp, realizzato inossidabilmente in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Con una macchina produttiva supportata quest'anno anche dall'ingresso di Intesa Sanpaolo come sponsor, Riccione si prepara a diventare la capitale del cinema estivo. I listini sono pronti, la sfida all'estate è aperta.