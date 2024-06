Ciné 2024: svelati gli ospiti e gli appuntamenti della 13ma edizione

Si svolgerà a Riccione dal 29 giugno al 15 luglio l'edizione numero 13 di Ciné - Giornate di Cinema, il più grande evento dell'industria cinematografica di cui sono stati svelati gli ospiti e gli eventi in programma.

L'appuntamento è promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuto dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, e prodotto da Cineventi.

I dettagli dell'appuntamento per professionisti del settore e appassionati

Oltre alle consuete convention delle società di distribuzione, eventi riservati ai professionisti del settore, anche nell'edizione 2024 Ciné proporrà anteprime, incontri e appuntamenti che si rivolgono al pubblico e ai giovani grazie agli spazi in Piazzale Ceccarini e a Cinécamp - Giffoni a Riccione, che proporrà un palinsesto dedicato ai ragazzi grazie alla collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Una foto del film Parthenope

Gli ospiti che presenteranno le prime immagini dei loro nuovi progetti durante il programma business che si svolgerà al Palazzo dei Congressi comprendono Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti per Eterno visionario e Gabriele Muccino per Fino alla fine all'interno della convention di 01 Distribution (mercoledì 3 luglio); per PiperFilm sarà in sala Celeste Dalla Porta, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope (mercoledì 3 luglio).

Medusa Film (giovedì 4 luglio) porterà invece a Riccione Diego Abatantuono insieme al regista Gianni De Blasi per L'ultima settimana di settembre, Francesco Costabile con i protagonisti del suo nuovo film Familia Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi, Riccardo Scamarcio per Muori di lei diretto da Stefano Sardo e i registi di Ricomincio da taaac Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi insieme ai protagonisti Germano Lanzoni, Leonardo Uslengo, Paolo Calabrese, Maurizio Bousso.

Vision Distribution (giovedì 4 luglio) proporrà invece gli interventi di Edoardo Leo con il suo Non sono quello che sono, rilettura dell'Otello ambientata nella malavita romana, Giampaolo Morelli per L'amore e altre seghe mentali, commedia che lo vede regista e protagonista al fianco di Maria Chiara Giannetta e i fratelli D'Innocenzo con Dostoevskij, la loro prima serie presentata al festival di Berlino che arriverà al cinema dall'11 al 17 luglio in due atti.

La presentazione di I Wonder Pictures (venerdì 5 luglio) vedrà coinvolta Chiara Francini, produttrice e protagonista del film Coppia aperta quasi spalancata diretto da Federica Di Giacomo.

Nel calendario ci sono poi le convention di Bim, Eagle Pictures, I Wonder Pictures, Lucky Red, Notorious Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. e The Walt Disney Company, a cui si aggiungono le presentazioni dei listini di Adler Entertainment, Europictures, Fandango, Officine Ubu, Plaion, Vertice 360 e Wanted Cinema.

Gli appuntamenti gratuiti aperti a tutti

Dal 29 giugno al 4 luglio gli appassionati di cinema potranno accedere in modo gratuito a proiezioni e incontri, grazie al programma di Ciné in Città, evento che si svolgerà all'Arena di Piazzale Ceccarini in collaborazione con il magazine digitale Hot Corn che assegnerà inoltre i suoi premi annuali alle personalità del mondo delle spettacolo che si sono distinte nel corso della stagione.

Durante i talk moderati dal direttore Andrea Morandi ci sarà ogni sera un protagonista che incontrerà il pubblico e presenterà un film selezionato tra i più rappresentativi della sua carriera. I nomi confermati sono quelli di:

Marco Bellocchio, premiato con l'Hot Corn Award Legend, che presenterà la versione restaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna del suo Sbatti il mostro in prima pagina (martedì 2 luglio);

Vinicio Marchioni riceverà l'Hot Corn Award Rock e introdurrà la proiezione di Grazie ragazzi di Riccardo Milani (mercoledì 3 luglio);

Anna Pavignano, storica sceneggiatrice di Massimo Troisi, riceverà il premio speciale Hot Corn Award Stories durante una serata omaggio all'attore e regista a 30 anni dalla sua scomparsa,che si concluderà con la proiezione del documentario di Mario Martone Laggiù qualcuno mi ama (lunedì 1 luglio).

Pilar Fogliati in Romantiche

Nella serata di giovedì 4 luglio sarà inoltre assegnato il premio ANICA 89, per l'80° anniversario della fondazione dell'Associazione, attribuito a Michele Riondino per Palazzina LAF e Pilar Fogliati per Romantiche.

L'arena ospiterà anche un evento per celebrare i 10 anni di Emilia-Romagna Film Commission in cui il Direttore dell'Emilia-Romagna Film Commission, Fabio Abagnato, ripercorrerà i 10 anni di attività, prima della proiezione di 50 km all'ora, diretto ed interpretato da Fabio De Luigi (sabato 29 luglio) e l'anteprima della nuova serie targata Rai Fiction e prodotta da Cattleya, Gerri, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (edizioni E/O).

Le iniziative ANICA

ANICA, per festeggiare l'80° anniversario della propria fondazione, ha organizzato anche un convegno istituzionale in programma giovedì 4 luglio, La centralità del mercato theatrical: progetti virtuosi a sostegno della filiera, nel corso del quale si alterneranno diversi interventi professionali e la chiusura della Senatrice e Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

Nel programma di Ciné, anche l'evento di lancio della seconda edizione LED - Leader Esercenti Donne, il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell'esercizio cinematografico, ideato dall' ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

Tra i momenti di approfondimento e incontri professionali ci saranno poi il convegno organizzato da Box Office, in programma nella giornata inaugurale, dal titolo Il pubblico in sala tra rivelazioni al box office, case history e scommesse per il futuro che verterà sull'analisi del pubblico diversificato che il cinema è riuscito ad attrarre tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e sulle strategie da mettere in atto per non perdere i target conquistati.

Mercoledì 3 luglio ACEC - ​​Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sala Della Comunità sarà al centro del panel Tra hype e critica cinematografica: le aspettative che spingono il box office. Il dibattito verterà sul ruolo dei critici e degli influencer, ma anche di quanto l'esercizio e la comunicazione possano alimentare un dibattito e accendere la passione nel pubblico.

Le nuove tecnologie, in sala e nell'ambito del Trade Show, saranno protagoniste con la presenza delle aziende Cinearredo, Cinemeccanica, Cine Project Italia, Crea Informatica, Digima, Ehome Italia Service, Fun Food Italia, Italian Food Quality, KinoRoma, Modulsnap, Officine, Ok One, PCO Group Italia, Telespazio.

Le iniziative per i più giovani

Un'immagine di Cattivissimo Me 4

Il campus Ciné Camp - Giffoni a Riccione, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 2 al 5 luglio con la presenza di oltre 150 ragazzi provenienti da tutta Italia che potranno inoltre accedere alle proiezioni destinate agli under 18, tra cui i primi tre film della saga di Cattivissimo me nell'attesa del nuovo capitolo, The Animal Kingdom di Thomas Calley e Il mio amico robot di Pablo Berger (I Wonder Pictures); Petites - la vita che vorrei per te di Julie Lerat-Gersant (Satine Film Distribution); Normale di Olivier Babinet (No.Mad Entertainment); Last Film Show di Pan Nalin (Medusa); Il mio amico tempesta di Christian Duguay (Eagle Pictures); Manodopera di Alan Ughetto (Lucky Red).

L'appuntamento offrirà anche laboratori e workshop con professionisti del settore per apprendere in maniera diretta i mestieri del cinema: Giffoni in a day - I love cinema, un viaggio alla scoperta dei segreti del cinema e di cosa si nasconde dietro la costruzione di un film; il laboratorio L'arte di realizzare trailer a cura di OttoemezzoMovie Factory; il Laboratorio di animazione a cura di Mad Entertainment tenuto da Marino Guarneri, tra i registi di Gatta cenerentola, e Roberta Iannarone, professionisti del cinema che faranno scoprire ai partecipanti come vengono realizzati i film d'animazione; e ancora il Laboratorio cinematografico: tra recitazione e regia, a cura della Scuola d'Arte Florestano Vancini di Ferrara, un viaggio creativo tra la regia e le nuove tecniche di recitazione con il Direttore Artistico Alessio di Clemente; il Centro Preformazione Attoriale di Ferrara realizzerà il Laboratorio di recitazione: Il magico mondo del teatro per i piccoli partecipanti al campus. Insieme a queste attività gli iscritti al CinéCamp parteciperanno ai Meet the star, la sezione del campus che permette loro di incontrare attori, registi e carismatiche personalità per scoprire curiosità nascoste e retroscena.