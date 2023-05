Cielo: stasera programmazione speciale nella giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

Stasera, 17 maggio, Cielo manda in onda una programmazione speciale in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, stasera, mercoledì' 17 maggio, Cielo propone, in prima visione, alle ore 21.15, Le ragazze del Pandora's Box, film del 2020 di Thom Fitzgerald. In seconda serata, sempre in prima visione assoluta, andrà in onda Someone like me - Una chance per vivere se stessi, documentario del 2021 di Steve J. Adams e Sean Horlor.

Le ragazze del Pandora's Box narra la storia di Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesa conservatrice in una cittadina del Texas che vola a San Francisco per partecipare al funerale del figlio Rickey. Tra i due i rapporti si erano interrotti da tempo dopo il coming out del ragazzo e il suo trasferimento a San Francisco per gestire un Gay Bar sotto il nome da Drag Queen Rickey Pedia. Sarà per Maybelline l'inizio di un percorso che le permetterà di perdonarsi, di comprendere e lasciarsi andare alla bellezza della diversità umana.

La serata continuerà con il documentario in prima visione assoluta Someone like me - Una chance per vivere sé stessi del 2021 di Steve J. Adams e Sean Horlor, attraverso cui conosceremo la storia di Drake, ragazzo ugandese omosessuale, che sarà portavoce di quanti come lui sono vittime di persecuzioni nei Paesi di origine per via del proprio orientamento sessuale e dunque costretti a cercare rifugio e asilo all'estero.

A seguire, verrà proposto il documentario Global Homophobia - le radici dell'odio del 2019 di Michaëlle Gagnet in cui si sveleranno le sofferenze a cui ancora oggi la comunità gay è sottoposta in tutto il mondo.

A conclusione, l'ultimo titolo proposto sarà Mother's Balls: Il mondo di Amber Vineyard del 2018 di Catherine van Campen, un ritratto di Amber Vineyard, nominata 'Pride ambassador' nel 2019 e fondatrice della prima 'Ballroom House', un luogo dove i performer possono esibirsi senza restrizioni, liberi di esprimersi e di mostrarsi al mondo come sono in realtà, una casa sicura per i membri della comunità LGBTQ+ in cui sentirsi accettati e protetti.

Ecco nel dettaglio la programmazione di Cielo di mercoledì 17 maggio: