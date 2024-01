Cielo, Le Finali e Semifinali di Tennis da Auckland, Adelaide e Hobart: Orari e come seguirle

Il grande tennis torna in chiaro grazie a Cielo che trasmetterà da questa notte le Finali e Semifinali da Auckland, Adelaide, Hobart in simulcast con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Da questa notte 11 gennaio, a partire da mezzanotte, continua il grande tennis internazionale in diretta e in chiaro su Cielo, dove i riflettori saranno puntati sul rettangolo da gioco durante due nottate coi big della racchetta. Una maratona che vederà impegnati protagonisti del tennis nella notte tra oggi e domani con le semifinali e nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 con le finali.

Il Grande tennis su Cielo

La programmazione dell'ASB Classic, il torneo maschile ATP 250 di Auckland in Nuova Zelanda, e dell'Adelaide International, il torneo femminile WTA 500 di Adelaide in Australia, già trasmessi nei giorni scorsi, infatti, proseguirà in simulcast con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, fino alle Finali in programma questo weekend.

ATP 250 di Auckland in Nuova Zelanda

Si comincia nella notte tra oggi giovedì 11 e domani venerdì 12 gennaio, con le sfide tra Ben Shelton e Taro Daniel e successivamente tra Arthur Fils e Alejandro Tabilo, valide per l'ATP 250 di Auckland.

ATP 250 di Adelaide: Italiani fuori

Spazio poi all'incontro tra Sebastian Korda e Jiri Lehecka nel torneo ATP 250 di Adelaide.

In questo torneo Lorenzo Musaetti ha perso contro Bublik sciupando un match point sul 5-3. in precedenza Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego erano stati eliminati agli ottavi di finale da Jarry e Korda.

Le finali dei tornei

Nel weekend, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, i riflettori saranno puntati prima sulla finale maschile ATP 250 di Auckland e subito dopo su quella femminile WTA 250 di Hobart.

Si arriverà poi fino alle luci dell'alba con la Finale ATP 250 di Adelaide, utile ad affilare le armi in vista dell'imminente Australian Open, prima prova del Grande Slam.

Telecronisti

I telecronisti di Sky Sport e Cielo saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Dario Massara, mentre il commento tecnico sarà affidato a Laura Golarsa e Marco Crugnola.