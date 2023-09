Cielo: Disaster Night, da stasera il ciclo di film dedicato alle pellicole ad alta tensione

Stasera 20 settembre, alle 21:15 su Cielo con il film Snowmageddon inizia il ciclo Disaster Night. Ogni mercoledì il canale in chiaro di Sky manderà in onda pellicole che ci terranno con il fiato sospeso. Uno dei cicli più avventurosi di sempre con lungometraggi che ci guideranno attraverso territori inospitali, disastri aerei e calamità che minacciano la sopravvivenza del genere umano.

Composta da pellicole colme di tensione, la rassegna include titoli in prima visione come The icebreaker - Terrore tra i ghiacci del 2016 di Nikolay Khomeriki, che vi porterà in uno spaventoso viaggio tra i freddi ghiacciai dell'Antartide a bordo di una nave rompighiaccio alla deriva sulla costa del Polo Sud. Il suo equipaggio dovrà sopportare il freddo cercando una via d'uscita per scampare alla morte.

Sempre in prima visione, ci sarà poi anche The Rescue del 2020 diretto da Dante Lam, che si concentrerà sul capitano Qian e sulla sua unità speciale di pronto intervento della guardia costiera cinese. I soccorritori di questa squadra affrontano quotidianamente missioni di salvataggio incredibili, trovano soluzioni estreme per sventare catastrofi di qualsiasi tipo e dimostrando che l'unione fa la forza.

Un altro titolo di rilievo che potrete scoprire è The crew - Missione impossibile, del 2016 di Nikolaj Lebedev, film pluripremiato ai Golden Eagle Awards dove ha vinto anche per i miglior effetti speciali e per il montaggio. La storia si concentra sul giovane e talentuoso pilota Alexey Gushchin, appena entrato a far parte di una compagnia aerea di linea. Durante un volo di routine, Aleksey e il suo equipaggio scoprono di trovarsi nei pressi di un'isola su cui sta per scoppiare una potente eruzione vulcanica, e insieme proveranno ad improvvisare un'azione di salvataggio per gli isolani intrappolati.

Ecco nel dettaglio la programmazione del ciclo Disaster Night: