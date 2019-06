Ciclo BDSM: i documentari sul sadomaso da stasera su Cielo!

Arriva il Ciclo BSDM su Cielo da stasera (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), il canale che da sempre riserva ampio spazio al mondo dell'erotismo e alle differenze di genere.

Il nuovo appuntamento sarà ogni venerdì alle 23.00 e tratterà il sesso e le sue più stravaganti declinazioni saranno i protagonisti dal ciclo BSDM: Dominazione e sottomissione. Sei documentari che portano alla luce l'anima e i valori di un universo incompreso, che solo apparentemente può sembrare violento e pericoloso ma che ha come scopo ultimo solo il raggiungimento del piacere. La questione del piacere è del tutto personale, dipende dai gusti e dalle inclinazioni, e può passare anche attraverso il dolore, vissuto in un contesto non tradizionale.

Registi, esperti e artisti hanno messo a disposizione le proprie esperienze per raccontare il mondo misterioso ed eccentrico del BSDM, termine con il quale si identifica una serie di pratiche relazionali e/o erotiche che permettono di condividere fantasie basate sul dolore e la disparità di potere tra due o più partner adulti.

In onda, in seconda serata il 21 giugno, Kink- Sesso Estremo. Il documentario, prodotto da James Franco e presentato al Sundance Film Festival, racconta il mondo BSDM dal punto di vista dei pornografi, che ogni giorno dalle 9 alle 17 trascorrono le proprie giornate lavorative all'interno del palazzo dell'Arsenale, casa di prodizione di Kink.com.

Arakimentari - L'arte dell'erotismo, andrà in onda in 1^ TV il 28 giugno alle 23.00. Il regista del film-documentario Travis Klose, ha seguito il fotografo Nobuyoshi Araki, tra i più pubblicati al mondo e il cui lavoro è focalizzato sul corpo femminile. Travis Klose viaggia dentro l'anima dell'artista e lo presenta al grande pubblico anche tramite le interviste che Björk e Takeshi Kitano hanno fatto ad Araki. Luglio viene inaugurato da Violently Happy- Piacere estremo, in onda il 5 luglio alle 23.00. Il protagonista del documentario è Felix Ruckert, ex ballerino e coreografo tedesco che ha aperto le porte della sua casa/studio a Berlino, trasformandola nella sede di una sorta di performance no stop, in cui ogni gruppo di partecipanti è alla ricerca di una nuova consapevolezza del sé attraverso sessioni di BSDM.

Il 12 luglio alle 23.00 andrà in onda Kinky - Sex Survey. Che cos'è la perversione? Philippa Perry, psicoterapeuta e collaboratrice del Guardian, analizza i desideri e gli impulsi più reconditi dell'uomo, per capire da dove derivano le perversioni. La regina del sadomaso andrà in onda il 19 luglio alle 23.00. La protagonista è Ira, una delle dominatrici più popolari d'Europa. Considerata un'icona del mondo fetish, a seguito di un cambiamento radicale la donna intraprende un inaspettato viaggio spirituale.

Il ciclo si chiude il 26 luglio alle 23.00 con Art of Erotica: the outsiders. Qual è il confine tra bellezza e pornografia? Il regista del documentario, Ariel Ruiz, ha cercato di rispondere a questa domanda attraverso il ritratto provocatorio di sei fotografi, che hanno concentrato il loro lavoro e la loro ricerca creativa su alcuni temi considerati da molti osceni.