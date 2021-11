Cicciolina compie 70 anni: stasera su Cielo la programmazione dedicata a Ilona Staller

Cicciolina compie 70 anni e per l'occasione stasera su Cielo, dalle 21:15, andrà in onda una programmazione dedicata all'iconica Ilona Staller, con un film e un documentario da non perdere. La famosissima ex attrice pornografica ungherese, naturalizzata italiana, ha ancora tante cose da raccontare.

Ilona Staller in versione farfalla sexy.

Si inizia con L'ingenua, film del 1975 di Gianfranco Baldanello. Una commedia sexy che, tra equivoci e situazioni imbarazzanti, prende l'avvio dalla vendita di una villa di pregio che nasconde un vero e proprio imbroglio e che mette in piazza i rapporti tra un timido ragazzo e la fidanzata focosa, un'attrice di varietà, due sposi novelli già in fase di reciproci tradimenti e una giovane commessa. Proprio quest'ultima, fingendosi ingenua, cercherà di trarre tutti i benefici dalla truffa.

A seguire, Cicciolina. L'arte dello scandalo, documentario del 2016 di Alessandro Melazzini, realizzato per festeggiare i 65 anni dell'icona della trasgressione e della libertà sessuale. Quasi un'ora di introvabili immagini di repertorio e interviste ai testimoni storici dell'epoca d'oro di Cicciolina. Un'occasione straordinaria per raccontare il percorso personale e artistico davvero singolare che l'ha portata dalle maliziose foto da ninfa svestita fino alla Camera dei deputati, caso unico nella storia della democrazia, che l'ha fatta diventare emblema della rivoluzione morale degli anni '70. Una carriera all'insegna dello scandalo che rimarrà impressa nelle menti di ognuno di noi.