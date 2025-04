Ciao Maschio, anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 12 aprile su Rai 1

Seconda puntata del talk in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo. Tema della serata, l'amore e fino a dove ci si può spingere per non perderlo.

Cosa si è disposti a fare per non perdere l'amore: è questo il tema della seconda puntata di Ciao Maschio, in onda stasera, sabato 12 aprile, in seconda serata a mezzanotte su Rai 1. Alla conduzione, Nunzia De Girolamo.

Il tema della puntata

Partendo da una riflessione dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani, Nunzia De Girolamo chiederà agli ospiti se hanno mai sacrificato qualcosa pur di non perdere l'amore: da qui partirà la puntata, per poi continuare a parlare di amore, se per gli ospiti l'amore soddisfa il bisogno di sicurezza o solo quello di felicità.

Ma non solo: nel corso della puntata, la riflessione si allargherà alle rinunce che si fanno e quelle che non si dovrebbero fare, al limite tra l'amore e l'annullamento di sé. La discussione del tema di puntata sarà anticipata da alcune brevi interviste faccia a faccia con gli ospiti.

Gli ospiti

Mauro Repetto e Max Pezzali

Ospiti della puntata saranno il paroliere e fondatore degli 883 Mauro Repetto, l'attore e comico Dario Vergassola e il conduttore televisivo e imprenditore Enzo Miccio.

Non mancherà, anche in questa stagione, il contributo del dottor Giovanni Angiolini, della drag queen Maruska Starr e della new entry Francesco Procopio.

La novità assoluta invece, è che in questa edizione il club notturno di Ciao Maschio accoglierà le esibizioni artistiche di vari personaggi provenienti dalla strada o dal mondo dei social: in questo secondo appuntamento il protagonista è il cantante Numa, che eseguirà il brano La cura per me, pezzo con cui Giorgia ha partecipato all'ultimo Festival.