Ciao Maschio: anticipazioni e ospiti della prima puntata di sabato 5 aprile su Rai 1

Stasera, sabato 5 aprile in seconda serata su Rai 1, torna Ciao Maschio, il talk show notturno condotto da Nunzia De Girolamo. In uno studio riservato ai soli gentiluomini, si apre la nuova edizione con una puntata che si preannuncia intensa e senza filtri, centrata su un tema delicato quanto universale: la sessualità. Ad aprire la stagione saranno tre ospiti d'eccezione: Piero Marrazzo, giornalista ed ex politico; Rocco Papaleo, attore e regista dal tono ironico e riflessivo; e Ivan Zazzaroni, giornalista e volto noto della tv.

Piero Marrazzo: "Nel 2009 la politica ha scoperto la macchina del fango"

Ospite della prima puntata, il giornalista ha ripercorso uno dei momenti più bui della sua vita, quando nel 2009, allora Presidente della Regione Lazio, fu vittima di un ricatto legato alla sua vita privata: "Ero in compagnia di una donna transessuale, sex worker. Un Presidente di Regione, Commissario alla sanità e ai rifiuti, non può farsi trovare in quella situazione. Un uomo sì. Ma se questo può essere strumentalizzato, è evidente che chi sta sotto i riflettori ci deve saper stare. Io, in quel caso, non ci sono saputo stare", ha affermato Piero Marrazzo.

Alla domanda di Nunzia De Girolamo sul perché non ne avesse parlato con la famiglia, l'ex politico ha risposto con una riflessione profonda: "Come dicono i miei figli, sono maschio, bianco, eterosessuale, privilegiato. Noi, spesso, non facciamo i conti con noi stessi. Nel 2009 non ero pronto ad affrontare quella parte di me. Questa si chiama vigliaccheria. Ho parlato con le mie figlie, pensavo di tramortirle, ma in realtà ero io il tramortito. La sessualità può colpire o far felice chiunque".

Piero Marrazzo

Rocco Papaleo: "Il sesso è sopravvalutato. Io sono un infedele affettivo"

Altro protagonista della serata è l'attore lucano, che ha offerto una visione inedita e personale del tema: "Credo che il sesso sia un po' sopravvalutato, o comunque posizionato male. È una fisioterapia, lo dividerei dal sentimento. Poi c'è il sesso col sentimento, che è un'altra cosa. L'esplorazione mi ha sempre affascinato", ha ammesso Rocco Papaleo.

Alla domanda di Nunzia se avesse mai provato attrazione per uomini, Papaleo ha risposto con sincerità: "Al momento no, ma non lo escludo. Ci sono uomini che mi affascinano, ancora non ho fatto quel passaggio". E parlando di relazioni: "Nella mia vita ho avuto due convivenze. Dopo un anno e mezzo inizio ad annoiarmi, e a mia volta annoio. Sono un infedele affettivo: l'affettività è una conseguenza, l'infedeltà una predisposizione".

Anche Ivan Zazzaroni darà il suo contributo alla discussione, con il suo stile diretto e pungente, andando a completare un dialogo a più voci sul rapporto tra desiderio, affettività e identità. Come da tradizione, non mancheranno gli interventi fissi del programma: il dottor Giovanni Angiolini, la drag queen Maruska Starr e la new entry Francesco Procopio.

Novità assoluta di quest'anno è lo spazio dedicato alle esibizioni artistiche: nella prima puntata sarà il cantante Giacomo Voli, con la sua band, ad esibirsi con il brano Ave Maria. Il pubblico sarà invitato a partecipare al dibattito social con l'hashtag #ciaomaschio, commentando non solo il tema centrale della puntata, ma anche i racconti personali degli ospiti.