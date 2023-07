Ciao House - Cuochi Americani in Sfida da stasera su Food Network: orario e anticipazioni

Stasera in seconda serata su Food Network debutta Ciao House - Cuochi Americani in Sfida, Il reality show culinario in cui dieci chef emergenti si sfidano per realizzare il sogno di una vita

Dieci chef emergenti, una location da sogno immersa nella campagna toscana e una sfida a colpi di ricette italiane. Questi gli ingredienti di Ciao House - Cuochi Americani In Sfida, il reality show culinario di Food Network USA da staaera 6 luglio in prima tv alle 22:00 su Food Network.

La star della televisione americana Alex Guarnaschelli e lo chef toscano Gabriele Bertaccini aprono le porte di una meravigliosa villa in Toscana, l'epicentro della cultura e della cucina italiana, a dieci aspiranti chef in gara per realizzare il sogno di una vita: vincere un corso immersivo di cucina tenuto dai più rinomati chef italiani per tutto il bel paese.

Otto settimane di prove incentrate su ricette tradizionali italiane attendono gli sfidanti che, tra alleanze e rivalità, si troveranno non solo a cucinare insieme ma dovranno anche condividere lo stesso tetto per tutta la durata del programma.

Non un semplice cooking show quindi, ma un vero e proprio reality che vedrà i concorrenti sfidarsi sia in prove individuali che a squadre, determinate attraverso un meccanismo particolare: i partecipanti avranno l'opportunità di assaggiare, e criticare, i piatti preparati dai loro sfidanti per decidere con chi vorrebbero lavorare nella prossima prova in brigata.

Gli chef in gara per aggiudicarsi il premio finale sono: Omar Ashley (Avenel, New Jersey); Corey Becker (Brooklyn, New York); Saba Duffy (Framingham, Massachusetts); Trenica Johnson (Houston, Texas); Jess Mahoney (Los Angeles, California); Preston Paine (Dallas, Texas); Sarah Raffetto (New York, New York); Justin Robinson (Atlanta, Georgia); Natalia Rosario (Chicago, Illinois) and Matt Wasson (Staten Island, New York).

Ogni sfida sarà accompagnata da un'esperienza locale che affonda le sue radici nelle tradizioni, da una nonna che insegna ai partecipanti passo per passo tutti i segreti per preparare la pasta perfetta, ad una lezione tenuta da una famiglia di macellai che porta avanti questo mestiere da più di 300 anni, fino alla visita di una grotta per la stagionatura dei formaggi.