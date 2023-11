Ciao Darwin su Canale 5: sfide della prima puntata del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il divertente e irriverente show-antropologico torna dopo quattro anni di attesa. Sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: 'Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra'.

Ciao Darwin

Ciao Darwin, ideato da Paolo Bonolis, prosegue la sua esplorazione semiscientifica, riprendendo da dove si era interrotto, per analizzare le peculiarità dell'uomo e della donna nel Terzo Millennio.

Due gruppi di individui, contrapposti per aspetto fisico, stile di vita, abitudini, ideologie e professione, accuratamente selezionati, ancora una volta, da SDL2005, si confrontano in divertenti competizioni.

La prima sfida e le prove

La prima sfida vede protagonisti gli Angeli contro i Demoni. Ecco alcune delle sfide proposte per il processo di selezione naturale della specie: A spasso nel tempo, che trasporta magicamente i partecipanti in diverse epoche storiche o specifiche aree geografiche.

La prova di coraggio, il faccia a faccia dove si svolge il dibattito tra i due schieramenti, e infine, il gioco finale che mette alla prova la conoscenza con il quiz all'ultimo respiro dei "cilindroni".

A determinare la squadra vincitrice, assegnando punti ad ogni turno, sarà la giuria severa composta dai 200 membri del pubblico presente in studio. La colonna sonora del programma sarà arricchita dalla storica sigla di Ciao Darwin, intitolata "Matti", creata e eseguita da Renato Zero, accompagnata dall'energia del corpo di ballo.

Madre Natura

Quest'anno l'iconica Madre Natura si moltiplicherà: le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate.

Quante puntate sono e dove vederlo

Complessivamente, Ciao Darwin consta di dieci puntate, in onda dal finire del 2023 all'inizio del 2024.

Ciao Darwin va in onda su Canale 5, e si può vedere in streaming su Mediaset Infinity e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.