Ciao Darwin 9: Chi è Lukasz Zarazowski, Padre Natura della puntata del 23 febbraio su Canale 5

Stasera 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 9, siamo giunti alla decima ed ultima puntata della nona edizione dello show antropologico tornato dopo quattro anni di assenza.Questa sera al fianco di Madre Natura ci sarà anche Lukasz Zarazowsk, che nelle vesti di Padre Natura, avrà il compito di scendere dalla scalinata del programma. Ecco chi è Lukasz Zarazowsk.

Chi è Lukasz Zarazowski

Lukasz Zarazowski, un modello di 30 anni originario della Polonia, sarà Padre Natura durante l'ultima puntata Ciao Darwin 9.In studio ci sarà à anche Orian Ichaki, nelle vesti di Madre Natura.

Ciao Darwin 9: Chi è Orian Ichaki, Madre Natura della puntata del 26 gennaio

La carriera di Lukasz Zarazowski

Nato a Varsavia, Lukasz Zarazowski ha una storia professionale variegata. Dalle sue parole, apprendiamo che ha sperimentato molte carriere diverse, tra cui il network marketing, la vendita di pannelli solari, il lavoro come barista e cameriere, oltre ad altre professioni. Ciononostante, fare il modello e recitare sono sempre state le sue priorità.

Successi e impegno:

Nel corso degli anni, Lukasz Zarazowski ha lavorato sodo per realizzare i suoi sogni, viaggiando tra la Polonia e altri paesi europei per lavorare sia come modello che come attore in campagne pubblicitarie. La sua determinazione e il suo impegno lo hanno reso un volto noto nell'industria della moda e dello spettacolo.

Partecipazione a concorsi e cinema

Nel 2017, Lukasz Zarazowski è stato uno dei finalisti del concorso Mister Polonia, dove si è distinto per la sua presenza scenica. Questa esperienza ha contribuito a consolidare ulteriormente la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda. Padre Natura è anche un abile personal trainer e lifestyle coach.

Oltre alla sua partecipazione a concorsi di bellezza e al lavoro come modello, Zarazowski ha anche fatto incursioni nel mondo del cinema. Nel 2017, ha preso parte al film drammatico Solace del regista Wojciech Wojtczak Jr. con Marta Dabrowa.

Ambizioni e futuro

Nonostante i suoi successi, Zarazowski rimane umile e orientato al futuro. Ha espresso il desiderio di volare oltreoceano, avendo già trascorso tre anni in America, dove ha lavorato come modello e barista. Guardando avanti, si immagina con la sua famiglia nelle Filippine, gestendo un ristorante che accoglie ospiti stranieri e offre noci di cocco fresche.