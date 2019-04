Ciao Darwin 8: incidente grave per un concorrente, Mediaset annuncia la sospensione!

Ciao Darwin 8 subirà una sospensione e il motivo è naturalmente da rintracciare nell'incidente della scorsa settimana, per colpa del quale un concorrente è finito in ospedale. É successo nella prova dei rulli del genodrome, durante la quale Gabriele, il concorrente 54enne, è caduto riportando lo schiacciamento di due vertebre e una lesione al midollo che ha compromesso il torace al momento gli impedisce di respirare autonomamente.

L'incidente non è accaduto in diretta ma mercoledì 17 aprile, durante la registrazione delle future puntate della trasmissione di Mediaset condotta da Paolo Bonolis. Non è la prima volta che il gioco dei rulli rotanti finisce sotto accusa, ma le condizioni di salute particolarmente gravi di Gabriele hanno convinto Canale5 a cancellare la prova dal game show e a sospendere la trasmissione stessa almeno per la puntata prevista il 26 aprile. In attesa di nuovi sviluppi e di ulteriori comunicazioni, dunque, Bonolis, Luca Laurenti e Madre Natura torneranno venerdì 3 maggio, sempre in prima serata, anche se la gravità della situazione non fanno certo escludere la sospensione per l'intera stagione televisiva.

Come ha riferito ai maggiori quotidiani nazionali il cugino di Gabriele, il concorrente ferito: "Ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L'operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche". La famiglia ha naturalmente sporto denuncia contro il programma, con un'aggravante: "La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo [...] La cosa che fa più male è il silenzio assordante da parte della produzione. Hanno bloccato lo show solo per una settimana, ma non hanno detto una parola per Gabriele".

D'altronde la prova del genodrome aveva già subito variazioni per diminuirne la pericolosità: nelle settimane passate erano stati eliminati i sassi instabili da superare all'interno del laghetto nonostante il getto d'acqua potentissimo che investiva i concorrenti. I sassi sono stati poi sostituiti da uomini di grossa stazza con il compito di ostacolare la corsa dei concorrenti, rendendo però la prova meno pericolosa.