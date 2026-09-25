CIA stasera su Italia 1: tre episodi e il finale della prima stagione, trame e anticipazioni

Italia 1 propone questa sera gli episodi 10, 11 e 12 di CIA. La prima stagione arriva al termine tra nuove minacce e rivelazioni, mentre la serie guarda già al ritorno con la seconda stagione.

CIA torna questa sera, venerdì 25 settembre, in prima serata su Italia 1 con un nuovo appuntamento della prima stagione. La serie statunitense, con protagonisti Tom Ellis e Nick Gehlfuss, sarà protagonista della serata con tre episodi consecutivi, a partire dalle 21:31 circa. L'appuntamento di questa sera sarà particolarmente importante per i fan della serie: con il dodicesimo episodio si conclude infatti la prima stagione di CIA.

Cosa vedremo questa sera

La serata prenderà il via intorno alle 21:35 con il decimo capitolo, seguito dall'undicesimo appuntamento, Un colpo al cuore, per arrivare infine al dodicesimo e ultimo episodio della stagione, Un fantasma dal passato. Il finale non rappresenterà però un addio: CIA è stata rinnovata per una seconda stagione, che porterà avanti le vicende di Colin, Bill e degli altri protagonisti.

Episodio 10 - Terre rare

La morte del ministro degli Esteri honduregno, inizialmente considerata un incidente stradale, porta Colin e Bill a sospettare che dietro quanto accaduto ci sia in realtà un omicidio. Le indagini conducono gli agenti verso una pista sempre più delicata, mentre la scoperta di una seconda vittima e alcuni elementi legati alle attività dell'NSA rendono il caso ancora più complesso. Nel frattempo, la ricerca della misteriosa talpa all'interno dell'organizzazione continua.

Tom Ellis, Necar Zadegan e Nick Gehlfuss nell'episodio Un colpo al cuore

Episodio 11 - Un colpo al cuore

Colin e Bill scelgono di lavorare insieme in segreto per arrivare alla talpa che si nasconde all'interno dell'organizzazione. I due iniziano a mettere insieme gli elementi raccolti durante le precedenti indagini e restringono progressivamente il numero dei possibili sospettati a soli tre nomi. La ricerca della talpa entra così nella sua fase decisiva, con i due agenti che decidono di tendere una trappola agli indiziati.

Episodio 12 - Un fantasma dal passato

Nel finale di stagione, Colin si trova ad affrontare una sconvolgente rivelazione legata al proprio passato. Mentre Colin cerca di capire cosa sia realmente successo, lui e Bill devono anche occuparsi di una nuova minaccia e impedire che informazioni riservate finiscano nelle mani sbagliate.

Il cast di CIA: personaggi e interpreti

Tom Ellis - Colin Glass, agente della CIA

- Colin Glass, agente della CIA Nick Gehlfuss - Bill Goodman, agente speciale dell'FBI

- Bill Goodman, agente speciale dell'FBI Necar Zadegan - Nikki Reynard, Deputy Chief of Station della CIA

- Nikki Reynard, Deputy Chief of Station della CIA Natalee Linez - Gina Gosian, analista della CIA

Sono loro il nucleo principale della serie. Tra i personaggi ricorrenti troviamo inoltre Jeremy Sisto nel ruolo di Jubal Valentine, James Chen nei panni dell'analista FBI Ian Lim, Jake Matthews come Kevin Turner, Sarah Diamond come Sarah Lloyd e Angela Sarafyan nel ruolo di Toni.